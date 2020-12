Repudio total contra Marcelo Tinelli después de lo que pasó en su programa: «Decadencia total»

Muy fuerte. Así fue lo que ocurrió en las últimas horas en torno a Marcelo Tinelli. Y es que sin lugar a dudas, se trata de una de las personalidades más importantes de los medios de comunicación de nuestro país, y nunca deja a nadie indiferente con las cosas que hace o dice. Esta vez, el productor del Cantando 2020, el programa que decidió sacar al aire en el medio de la pandemia de coronavirus, quedó muy mal parado.

Sucede que el padre de Cande Tinelli quiso compartir con todos sus seguidores lo que ocurrió en el certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito a través de la pantalla de Canal Trece, sin esperar lo que iba a suceder. «Genia @nachaguevara», lanzó el conductor mostrando el baile que llevó adelante la jurado del ciclo de canto, que se mostró enérgica dejando a todos con la boca abierta.

Lejos de centrarse en esto, la mayoría de los cibernautas salieron a lapidarlo. «¿Y la mesa del hambre? ¿Era otra jodita de Tinelli?», «La decadencia total… mientras tanto 44% de pobreza, 6 de cada 10 chico en la pobreza absoluta, chicos desenterrando pollos en mal estado para comer, una nena con cáncer, el padre la tuvo que cargar 5k para llegar a su casa, y mientras tanto el bailecito de Nacha», dispararon.

¿Cómo va la mesa del hambre?», «¡¡¡¡¡Llevala a la mesa del hambre!!!!», «MARCE cómo va la MESA DEL HAMBRE, apúrate mira que la pobreza ya está en el 44,4%», arremetieron en relación a los últimos informes que indican estos números en nuestro país. Cabe recordar que en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, Marcelo Tinelli se mostró muy cercano a sus políticas y sus pensamientos.

Hace algunos días, un usuario lo acusó de robarle una foto que tenía con Diego Armando Maradona, y de hacerse pasar por él. «Ese no sos vos, soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico y el título de la nota: ‘Esos pibes la rompen’. Obvio que no por mí», lanzó un cibernauta después de ver la imagen donde aseguró estar junto al ídolo que falleció el 25 de noviembre.