Repudiable: Periodista de radio Mitre dio su postura sobre los festejos tras el triunfo de argentina y los haters la agredieron duramente.

(Por Ciudad Noticias): Si bien Marianela Romay, periodista de radio Mitre y De la Bahía FM se mostró feliz por el triunfo de la selección argentina frente a Brasil, fue contundente en cuanto al multitudinario festejo que a raíz de la aglomeración de gente, sería inevitable una nueva ola de contagios. Por dar su opinión como persona y al mismo tiempo como comunicadora, no faltaron los haters que no tardaron ni un minuto en salir a agredirla verbalmente, lo que deja en claro el alto grado de violencia que muchos hoy, sufren por dar su mirada.

La periodista no hizo más que reflejar lo que muchos de los que el sábado por la noche festejaron, y eso no quita que el triunfo de la selección no le haya generado felicidad, todo lo contrario, sino que miró más allá y pensó en la situación que todo el mundo, viene atravesando desde el inicio de la pandemia donde se miles y miles de personas murieron como consecuencia del COVID-19.-