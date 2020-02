Renunció al feminismo; Carolina Aguirre en conflicto con Jimena Barón luego que la cantante hiciera una campaña apoyada a la prostitución

Jimena Barón decidió retirarse de las redes sociales, como así también suspender sus shows luego que recibiera fuertes críticas al hacer una campaña sobre su nueva canción en la que lanzó afiches similares con los que se promociona la prostitución en las calles. Muchas mujeres salieron al cruce, y Carolina Aguirre fue una ellas.

La guionista de ATAV decidió contestarte a la cantante luego que ella preguntara qué hacían las mujeres por la prostitución. Allí Carolina Aguirre le respondió fuertemente acerca de su trabajo en el feminismo como en el momento que guionó la ficción en la que se habla de la abolición de los prostíbulos.

Luego de este fuerte descargo, Aguirre recibió muchas criticas, al igual que Barón, y dejó un mensaje en el que renuncia al feminismo: “Cada uno con sus ideas, no hablo más del tema. Yo solo siento compasión por la nena de 13 que anoche se fue con uno de 50 a que se la cojan por un plato de comida. Pero también estoy podrida del feminismo y no pienso hacer nada más”, comenzó diciendo.

“Yo no necesito el feminismo y desde que dije que era feminismo solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo. Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo salgo primera en la lista de columnistas de un diario encima de los tipos. Yo a un tipo que me pega le destruyo la vida, no vivo aterrada”, siguió Carolina Aguirre.

Y continuó diciendo: “Yo no necesito el feminismo. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía. Lo hice por las que no tenían los mismos privilegios que yo. ¿Pero sabés qué? Está lleno de víboras, de veletas y de panqueques que dicen una cosa y luego otra y que quieren ver qué tajada del feminismo sacan para ellas. Y yo no lo necesito”.

Y Carolina Aguirre finalizó: “Así que ya que soy tan mala feminista desde ahora me voy a dedicar a ser feliz, a pensar en mí, a no decir ni hacer absolutamente nada y que las buenas feministas hagan el trabajo que tan bien saben hacer ellas. Beso”. Pero también decidió cambiar su biografía en las redes: “Escritora y guionista • ciega a citas, farsantes, guapas, signos, @argentinaeltrece • amiga de Japón • feminista retirada, no se gasten “.