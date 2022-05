Reina, estudia para Tripulante de Cabina y además, contó que uno de sus 17 tatuajes lo tiene en…

(Por Ciudad Noticias): Su nombre, es tan maravilloso como su figura. Ella es Reina Evelyn y es la “Chica de la Semana”.

Ciudadnoticias.com, está atravesando el mes aniversario desde que saltó a la web y éste segmento de la Chica de la Semana, lleva el mismo tiempo, es decir, DOCE AÑOS en el que han pasado muchas chicas y de todo el país.

Hoy conocerás a una morocha que a simple vista, es súper completa. Extrovertida, bella, de figura increíble y con un toque de dulzura que se mezcla con su otra parte, de demonio. Es verdad, ésta imponente joven (20), cuenta con unas lolas y cola voluptuosa, pero sus tatuajes sobre su nalga y su cabello, generan un plus de fantasía importante.

NOTA A LA CHICA DE LA SEMANA:

*CONTANOS DE DÓNDE SOS, A QUE TE DEDICAS, TUS MEDIDAS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

-Soy de palomar, actualmente estoy haciendo el curso de tripulante de cabina.

Mido 1,60 y soy de cáncer.

*LA VERDAD, UN CUERPO ESTUPENDO…¿LO ENTRENAS?, ¿TE CUDIAD CON LAS COMIDAS?

-No entreno, pero debería. Tampoco me cuido con las comidas ya que amo el Mc.

*COMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD.

-Me defino extrovertida, simpática y dulce

*HOY TODO PASA POR LAS REDES, SUPONEMOS QUE DEBEN LLEGARTE TODO TIPO DE PROPUESTAS POR AHÍ, ¿NO?

-Me llegan muchas propuestas, sí, de todo tipo, algunas valen la pena responder y otras son para ni leerlas.

*VIMOS ALGUNOS TATUAJES, ¿CUÁNTOS TENES Y A QUE EDAD FUE EL PRIMERO QUE TE HICISTE?

– En total tengo 17 tatuajes, el primero fue a los 14 años.

*¿PIRCING EN TU ZONA MÁS INTIMA?, TE CONSULTO PORQUE A LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES ES ALGO QUE LOS VULEVE LOCO.

-No tengo piercings en una zona íntima, pero si tatuajes.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Tanga e hilo dental siempre, depende la ocasión, ja,ja.

*LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE EN ÉSTE 2022.

-El lugar más loco donde lo hice este año fue en el boliche.

*SI TTUVIERAS LA POSIBILIDAD DE UNA NOCHE A PURO FUEGO CON DOS FAMOSOS, A QUÉ MUJER DEL MEDIO Y QUÉ HOMBRE DE ARGENTINAS INCORPORARÍAS A UN TRÍO?

-Un trío…. re haría con Ecko y la metería a la novia así no se enoja.

*¿ARRIBA O ABAJO?

-Abajo me gusta más

*¿BILLETERA MATA GALAN?

-No, billetera no mata galán pero…. sí suma muchos puntos.

*¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA TENES QUE TENES RELACIONES?

-Lamentablemente no tengo relaciones en la semana.

*CON QUÉ ANIMAL TE SENTIS IDENTIFICADA Y PORQUÉ.

-Con una tigresa me siento identificada, porque es vistosa y tiene carácter.

*QUÉ TE GUSTARÍA AGREGAR PARA CERRAR LA NOTA.

-La vida es corta como para no vivirla como uno quiere, por eso no me importa nada y menos lo que piensen de mí.

Hay que darles de que hablar sino se aburren.

