Registraron el inicio de un tornado en un campo cerca de la ruta 85

El fenómeno se produjo a la vera de la Ruta 85 y fue captado por un contratista rural. Las imágenes muestran la formación de una nube embudo durante una tormenta. No se reportaron personas lesionadas.

Las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas en la región provocaron la formación de un vórtice que habría dado inicio a un tornado en un campo de las inmediaciones de Stegmann, a la vera de la Ruta 85.

El fenómeno fue captado por un contratista rural y las imágenes fueron publicadas por el diario El Orden, de Coronel Pringles. Según se informó, no hubo personas lesionadas.

En las fotografías se observa una nube embudo que desciende desde la base de una densa tormenta hacia el suelo rural, una formación asociada al desarrollo de fenómenos tornádicos.

Por su parte, se informó que verificó de manera independiente las características del episodio y confirmó que se trató del inicio de un tornado.