El Gobierno Nacional decidió habilitar las listas colectoras dentro del proyecto de reforma electoral, con el objetivo de garantizar los votos para la suspensión de las PASO, que el oficialismo quiere tratar antes de fin de mes.

El primer desafio que tendrá la Libertad Avanza es poder firmar este martes el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, pero para eso deberá tener quórum y conseguir que diez senadores firmen la propuesta del oficialismo.

A pedido de la Casa Rosada, Coto convocó a las 15 a la comisión donde se discutirá un nuevo proyecto, donde se incluyó la posibilidad que se pueda sumar a la lista de un candidato a presidente, una lista de adhesión o colectora para la categoria de legisladores nacionales.

El borrador establece que solo para esta elección se admitirá la colectora con lo cual en la Boleta Unica Papel puede postularse a un candidato a Presidente, y dos listas a legisladores, una del propio partido del postulante del jefe de Estado y otro de otro signo político.

Los votos obtenidos por las listas de cada una de las agrupaciones de distrito se computarán, a todos los efectos, en forma separada.

También se incluyó en el proyecto Ficha Limpia, pero con una versión diferente, ya que se incluyen no solo los casos de corrupción sino los «delitos dolosos» con lo cual cualquier candidato que tenga una segunda condena no puede postularse en una elección.

Los bloques aliados de la UCR, PRO, y Provincias Unidas, querían tratar el proyecto de Ficha Limpia con el mismo texto que fue rechazado por el Senado en el 2025, por el voto negativo de los misioneros.

La redaccion del borrador asi como las negociaciones para avanzar con la reforma electoral estuvieron en manos del jefe de Gabiente, Diego Santilli, junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, dado que la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, decidió no participar de esas gestiones.

Desde el viernes, la Casa Rosada estaba convencida que ya tenía los votos para firmar el dictamen y tratarlo en el recinto de sesiones, pero ahora algunos de los aliados están expresando dudas sobre el texto que está impulsando LLA.

Poroteo

La Libertad Avanza necesita reunir quórum y 10 firmas para tener dictamen favorable pero hasta esta tarde tenía asegurados solo ocho, dado que tiene seis senadores propios y dos aliados de la UCR y Provincias.

Hasta hoy están de acuerdo con firmar el dictamen el radical Eduardo Vischi, y la cordobesa Alejandra Vigo, aunque pedía determinados cambios.

El oficialismo confiaba en sumar al radical Rodolfo Súarez, y al correntino Carlos Espínola, un aliado del gobernador correntino Juan Pablo Valdes.

En tanto, el radical catamarqueño, Flavio Fama, que pertenece a un distrito gobernado por el peronismo, aun no definió su postura sobre el proyecto promovido por el Gobierno

En tanto, la senadora de Convicción Federal, Carolina Moises, aun no definió su postura ya que buscará acordarla con los gobernadores del norte que hoy se reúnen en Salta con el mandatario de Salta, Gustavo Saénz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Tras la emisión del despacho, el Gobierno buscará afianzar la mayoria de 37 votos para sancionar la ley, y es optimista que está cerca de alcanzar ese número mágico, tras los acuerdos con los gobernadores radicales de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Santa Fé, Maximiliano Pullaro.

El Gobierno ya tenia el respaldo de los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres, y de Salta, Gustavo Sáenz, que van a aportar cinco votos.

Responden a esos gobernadores Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Alejandro Vigo (Córdoba) y Flavia Royón.

A esa lista, el Gobierno quiere sumar al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, a quien responden Carlos Arce, y Sonia Decut Rojas. (NA)