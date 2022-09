“REFLEJOS” de operadores “K”: el medio pigüense quedó una vez más en ridículo con el caso de abuso sexual en Dufaur.

(Por Ciudad Noticias): La periodista de Reflejos Verónica Piangatelli, fue la elegida para escribir un artículo para el sitio que se ha encargado de operar en la “Causa que no fue” y en ésta oportunidad, en la causa que “sí lo fue”.

El 28 de noviembre pasado, la periodista que se ha prestado a las maniobras más oscuras de la ex gestión que mejor pagaba en pautas publicitarias, nos referimos a la de Hugo Corvatta, no solo que contó una parte de lo sucedido, sino que en términos legales, lo hizo de manera paupérrima.

Sí, la misma que también se negó junto al grupo que integra Radio y Semanario Reflejos, en hacerse eco de un caso de abuso sexual en Saavedra por parte del ex vicepresidente del club Atlético, “Lucho” Castro, fue que en ese entonces, solo escribió unas líneas de lo expresado por los padres de uno de los involucrados en Dufaur.

Lo que informó la operadora “K”:

“La denuncia fue radicada el 17 de noviembre pasado en la comisaría de la mujer y la familia por la madre de un adolescente de 13 años que reside en Dufaur.

La mujer indicó –según el relato del menor – que el hecho habría ocurrido en los vestuarios de la cancha vieja del predio del club Atlético Dufaur, donde su hijo habría sido obligado a consumir droga (presuntamente marihuana) para luego ser sometido sexualmente por los otros tres chicos de 13, 14 y 15 años. En el caso intervino la UFI 2 de los Derechos del Joven de Bahía Blanca.

Sin embargo el pasado viernes 26, tras haber declarado ante la justicia, ser evaluados por peritos psicólogos y aportar pruebas de sangre; los tres menores acusados fueron sobreseídos por dicho juzgado de garantías y la causa cerrada, al considerarse que carecía de pruebas”, redactó en el sitio digital para el que trabaja.

Pero una vez más, quedó a la vista de los habitantes del distrito, que Reflejos informa lo que le ponen en la agenda los referentes del Frente de Todos.

En ningún momento ese medio como otros que responden a los pedidos del presidente del Partido Justicialista Hugo Corvatta, habían escrito unas líneas sobre el hecho sucedido en Dufaur. Eso sí, se tomaron su tiempo para hablar de lo que expresó la mujer policía y el ex delegado de Dufaur donde en redes sociales, hablaban que no hubo pruebas y que la causa había sido archivada.

Lo único de cierto, es que por arte de magia y en un delito de éstas características, el caso fuera cerrado en solo nueve días.

¿Pero Piangatelli pecó de ingenua o se hizo la distraída?

Primero: Habló de falta de pruebas y un estudio médico asegura que hay lesiones de abusos.

Segundo: Dijo que los tres jóvenes fueron sobreseídos cuando en realidad, el término está mal utilizado porque son menores, por lo tanto, son inimputables y en todo caso, pueden ser procesados, cosa que hoy lo están los tres.

Pero los que eligen informarse por los distintos medios digitales del distrito, se han convencido de cómo opera Reflejos y otros medios pigüenses.

No hay que olvidar las horas de programa que le dedicaban al ex director de Ciudad Noticias y nunca, hicieron mención a cuál fue el fallo en la “Causa que no fue”, donde no existió una sola prueba, tampoco fue llamado a declarar y mucho menos, tuvo que pisar alguna dependencia policial.

Pero parece que se transformó en un hábito para Piangatelli y sus compañero; son los primeros en levantar la bandera de “Ni una Menos”, pero cuando el hijo de la jefa inspectora regional de educación Valeria Visotsky golpeó salvajemente a su novia, oriunda de Saavedra y que las fotos de las heridas fueron publicadas en nuestro diario online, Reflejos una vez más, miró de costado y era de esperar, ya que Walter Dietrich, integrante del medio más “ensobrado” , al tiempo, compartía lista con la funcionaria regional de la educación, dentro del gremio del SUTEBA.