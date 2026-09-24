Reconocieron a alumnos de la EESA N° 1 de Goyena por su destacado desempeño en concursos

Durante la sesión realizada ayer en la localidad de Goyena, los distintos bloques que integran el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra reconocieron el sostenido y destacado desempeño de alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Ezequiel Martínez Estrada”, en diferentes certámenes y concursos desarrollados durante el ciclo lectivo 2026.

En particular, se destacó la participación de estudiantes de primer año en el concurso del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), denominado “Fans de la Carne Vacuna Argentina”, donde presentaron el proyecto “De la carne al consumidor: el camino de la carne sustentable”.

La propuesta abordó de manera innovadora los distintos procesos productivos vinculados a la carne y promovió prácticas ganaderas alineadas con la sustentabilidad ambiental.

Por este trabajo, los estudiantes obtuvieron una Mención Especial a nivel nacional, reconocimiento que fue destacado durante la sesión del Concejo Deliberante por su relevancia y por representar, además, el tercer año consecutivo en que la EESA N° 1 de Goyena obtiene una distinción de esta envergadura.

Los alumnos reconocidos fueron Camila Barrenechea Conter, Quimey Micaela Coronel Solar, Alex Ramón Gallardo, Diana Esmeralda Ganeau Gallardo, Uma Hernández, Emily Solange Klock, Renzo Uriel López, Catalina Rebuzzi Schwerdt, Vicente Gabriel Reeb, Ciro Francisco Rocha Salas, Malena Itatí Rotela, Isabella Telechea Ruperez y Germán Emanuel Walter Marcaida.

Desde el ámbito legislativo se puso en valor el compromiso, la dedicación y el trabajo de los estudiantes, así como el acompañamiento de la comunidad educativa de la institución de Goyena.

FUENTE: SEMANARIO REFLEJOS