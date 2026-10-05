Reclaman un Presupuesto con mayor inversión en Ciencia y Desarrollo

El Club Político Argentino (CPA) advirtió que la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en el país cayó a menos de la mitad de los niveles históricos registrados en Argentina, y remarcó la importancia del conocimiento científico y tecnológico para el futuro nacional.

En un comunicado titulado «La ciencia y la tecnología deben ser una prioridad de gobierno», el CPA sostuvo que «la libertad y la prosperidad de una sociedad dependen de su capacidad de decidir con conocimiento propio». Señaló que la inversión en I+D, que históricamente representó el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, disminuyó a menos de la mitad de ese porcentaje, mientras que en países desarrollados alcanza alrededor del 2%.

El organismo advirtió que esta reducción provoca la pérdida de proyectos valiosos y, aún más grave, de capital humano difícil de recuperar. «La ciencia y la tecnología deben ser prioritarias en la agenda estatal, no son un gasto postergable», enfatizó el CPA, presidido actualmente por Ricardo Gerardi, con Graciela Fernández Meijide como presidenta honoraria.

Según el CPA, los países competitivos han mantenido durante décadas una inversión sostenida en investigación básica y aplicada. Por ello, afirmó que «es necesario que crezca la inversión pública en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en el mediano plazo», y propuso comenzar un incremento progresivo a partir del próximo año con el presupuesto que se ejecute en 2027. Cabe señalar que el proyecto de Presupuesto 2027 ingresó a la Cámara de Diputados hace dos semanas y comenzará su debate en comisión en los próximos días.

Los especialistas e intelectuales que forman parte del CPA presentaron además una serie de propuestas, entre las que destacan la mejora de las instituciones del sistema científico, el fortalecimiento de su vínculo con el sector productivo y el sostenimiento de áreas sensibles como inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnología y ciberseguridad, donde la brecha tecnológica podría volverse grave e irreversible. Finalizaron afirmando que «fortalecer la ciencia y los talentos argentinos implica reconocer que el conocimiento es hoy la principal ventaja competitiva de las naciones».