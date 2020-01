Recién llegada a Punta del este, la modelo Gisela Berger fue fotografiada y agredió a una cronista

En el inicio del 2020, Gisela Berger junto a su hija Francesca, fruto de su amor con Daniel Scioli, llegó a Punta del Este, Uruguay para disfrutar de unas vacaciones.

Lejos de alcanzar la paz, ni bien pisó el suelo del aeropuerto fue abordada por una periodista del programa dedicado a la moda llamado El Social TV y la interacción terminó en un confuso episodio.Según la periodista de nombre Mariana, quería indagar sobre los looks de las mujeres pero ni se percató que se trataba de la modelo: “Nosotros cubrimos siempre la temporada de Punta del Este y lo que queremos mostrar son los outfits, los looks nuevos, todo lo que se viene, las modelos e influencers. Y estamos en el aeropuertos esperando que llegue alguna famosa. En este caso vi a una chica muy mona, con mucha onda, y quería sacarle una foto”.

Minutos después, la movilera se acercó y Gisela reaccionó de forma pésima:”Le voy a preguntar ella me agarra la mano y me pregunta: ‘¿Para qué es?’. Cuando le dije que era para para El Social TV, un programa de moda, me dijo: ‘Esto no se va a publicar, no quiero nada con ningún medio argentino'”.Por último, Mariana afirmó que no es su estilo y que se sintió muy incómoda “Fue raro, yo no estoy acostumbrada a un trato en el que te toquen, que me mire fijo y me diga que no se va a publicar. La única persona que me puede decir qué se publica o no es alguien de mi canal. Sobre todo si fue una imagen en un lugar público”.