Rechazan excluir a Juan Ignacio Suris del régimen de alto riesgo carcelario

El juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Federal de Juicio bahiense, denegó el pedido de la defensa del condenado a ocho años de prisión por liderar una asociación ilícita fiscal y traficar droga. «Evidencia desinterés en su evolución», indicó el último informe del Servicio Penitenciario.

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