RECAPTURARON CERCA DE DUFAUR AL PRESO QUE SE HABÍA FUGADO DE LA UNIDAD 19 DE SAAVEDRA

(Por Ciudad Noticias): Miguel Moreno Ceballos, el interno que había logrado escapar durante la noche del lunes de la Unidad Penitenciaria N.º 19 de Saavedra, fue recapturado por personal policial en cercanías de Dufaur.

El operativo de búsqueda se había desplegado durante varias horas en distintos puntos de la región luego de que se confirmara la evasión del establecimiento perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Tras conocerse la fuga, se dio inmediato aviso a la Policía y a dependencias de localidades vecinas, que comenzaron a trabajar conjuntamente para localizar al interno.

Finalmente, Moreno Ceballos fue localizado y recapturado en cercanías de Dufaur, poniendo fin al operativo que se había iniciado horas antes.

En un primer momento circularon informaciones que daban cuenta de la fuga de dos internos. Sin embargo, posteriormente se estableció que un segundo preso había intentado escapar en el mismo contexto, pero fue reducido y recapturado dentro del propio predio penitenciario. Moreno Ceballos fue quien logró superar el perímetro de la Unidad 19.

Ahora se espera que avancen las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la fuga y si existieron fallas en los mecanismos de seguridad y control del establecimiento.

El episodio adquiere mayor relevancia porque la Unidad Penal N.º 19 ya había registrado otra evasión en mayo de 2025, cuando escapó Iván Ariel Mendoza Vallejos, quien posteriormente también fue recapturado.

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