Raúl Isidro, tras ser censurado: “Arrancó mal la nueva Comisión de Fomento de Saavedra”

(Por Ciudad Noticias): Desde antes de ganar para ser los nuevos integrantes de la comisión madre que tiene como presidente a Sergio González, quienes hoy ocupan la misma, han generado un sinnúmero de polémicas y dejando de lado lo que ya es de público conocimiento cuando se desarrolló la asamblea, ahora, ponen en práctica lo que muchos en algún momento, cuestionaron a los militantes “K”…LA CENSURA.

Quien recogió los guantes en un nuevo capítulo y polémico con la actual comisión, fue Raúl Isidro, ex presidente de la mencionada institución quien se mostró en desacuerdo con quitar algunos pinos de avenidas Independencia y Cecilio López. Ante su contundente mensaje, fue censurado y lo expresó en su cuenta personal de Facebook:

ARRANCO MAL LA NUEVA COMISIÓN DE FOMENTO DE SAAVEDRA.

Piden opinión a través de las redes y limitan a quienes pueden comentar o no, DICTATORIAL el asunto.

Además sin consultar al pueblo: QUE ARBOLES QUIEREN SACAR?? NO SERAN LOS PINOS QUE NOS DAN IDENTIDAD SERRANA NO? , imagínense si a Sierra de la Ventana le sacan los pinos! Hay métodos para que las raíces no lleguen al pavimento!

Esperemos a ver qué proponen, pero al que quiera sacar los pinos enfrente de mi casa, que me toque el timbre y le soluciono el problema de las raíces con mucho gusto.