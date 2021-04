Raúl Isidro sobre la carta anónima: “Esta gente irresponsable que no da la cara, es tan poco seria”

(Por Ciudad Noticias): Tras la aparición de una carta anónima que solo dice al pie de la misma, “Vecinos de Saavedra”, el presidente aún de Comisión de Fomento Raúl Isidro, salió al cruce de quienes estuvieron detrás de la movida y los tildó de “lobos con piel de cordero que quieren perjudicar a una comunidad”

Dice textual Circuló en los medios una nota anónima (dice al pie “Vecinos de Saavedra”, que es lo mismo que si dijera “El hombre araña”, ya que no indica identidad/es, por tanto responsables, por tanto es anónima).

Esta gente irresponsable que no da la cara, es tan poco seria, a mi entender, como los medios que dan a circular un anónimo agraviante.

Por tanto, no hay a nadie ni nada que responder , el asunto no es serio ni puede haber partido de ninguna persona seria y responsable, es simple y bajo intento de dañar una institución por gente que se oculta, y para peor, presentándose como vecinos respetables.

Cuidado con los lobos con piel de cordero, perjudican a una comunidad