Raúl Isidro sobre el justicialismo distrital: “La conformación del PJ hoy está totalmente infectada por gente que no es peronista”.

(Por Ciudad Noticias): El máximo referente de (Principios y Valores) del distrito de Saavedra, no se guardó nada en la conferencia de prensa dada ayer en Pigüé junto a Guillermo Moreno y disparó fuertemente contra el justicialismo de Hugo Corvatta.

“La conformación del PJ hoy está totalmente infectada por gente que no es peronista y en consecuencia no actúa como tiene que actuar para con el pueblo peronista. Haye que limpiar todos esos elementos” , fue en dardo lanzado por el futuro precandidato a concejal.

Pero también el ex presidente fomentista no titubeo y aseguró que hubo un abandono al pueblo peronista.

“He tenido conversaciones con Hugo Corvatta y le he planteado lo que estaba ocurriendo en el distrito que es básica y gravemente un abandono del pueblo peronista. Hubo muchos compañeros que se sintieron desilusionados y no es secreto para nadie que en la última lección el gobierno actual (por Juntos por el Cambio) a nivel distrital llega al poder con el famoso voto peronista. En Saavedra sobre todo se dio más crudamente este fenómeno” dijo Isidro al tiempo que recordó “Esto ya era parte de un proceso que venía mucho antes de la elección y que particularmente yo lo venía hablando, porque soy profundamente peronista y trabajé mucho al lado de Hugo, siendo presidente de la comisión de fomento de Saavedra. Realmente ayudé todo lo que pude, sin tener jamás en una función en su administración o dentro del mismo partido, pero se fue dando este proceso de incorporación de gente que no pertenece al espacio peronista – creo que no hace falta dar nombres porque todos los conocemos- y esto fue generando un alejamiento de la doctrina y de los valores peronistas.Empezó a dejar a muchos compañeros ‘de a pie’ porque el peronismo dejó de cumplir su función para la gente pobre y necesitada y muchos compañeros se sintieron abandonados” afirmó Raúl Isidro.

“Yo venía escuchando estas quejas porque trataba de mantener el aglutinamiento para que no pasará lo que finalmente pasó en la última elección y no sé me permitió desde el PJ en su momento ni participar opinar fuertemente. Hablé muchísimo con Hugo antes de tomar la decisión de salirme y afortunadamente Guillermo Moreno impulsó este espacio que me conquistó y me convenció. Fui a verlo el 8 de enero en Buenos Aires, tuvimos una conversación porque yo quería saber bien los lineamientos y conocerlo. Quería saber qué sentía dentro de mi corazón y tomé la decisión – que no fue fácil – de conformar este nuevo espacio” comentó Rául Isidro.

“No quiero hablar mucho de Hugo porque respeto toda la historia y la trayectoria que tiene, pero la conformación del PJ hoy está totalmente infectada por gente que no es peronista y en consecuencia no actúa como tiene que actuar para con el pueblo peronista. Esto se reflejó claramente en el mal humor de la última elección en la que, con el voto peronista, terminó ganando Junto por el Cambio y hoy está en la administración municipal” señaló el militante justicialista.

El representante de nuestra localidad además, consideró que hay que “limpiar y volver a las fuentes”.

Al hablar del partido “Principios y Valores” y su proyección en el distrito de Saavedra con él mismo a la cabeza aspirando a una concejalía, Raúl Isidro sostuvo “Nosotros venimos a rescatar lo mejor del peronismo, a volver a los valores fundamentales, a la doctrina a las veinte verdades y a incorporar al partido gente que sin importar el apellido, la posición económica o la profesión, tenga pleno interés y vocación de trabajar por la sociedad y por los que menos tienen. Creo que esa es la mejor bandera que puede tener el peronismo” opinó Isidro.

“Por supuesto que estoy dispuesto hablar con Hugo – todos los días – pero no sé si nos vamos a poner de acuerdo, porque para que yo esté de acuerdo con él nuevamente, el PJ tiene que volver a las fuentes y tiene que limpiar todos esos elementos que no son peronistas. Ahí estamos hablando de algo muy difícil porque sabemos exactamente a quiénes me refiero, los puestos que tienen, la importancia que han adquirido, entonces ahora poner la marcha atrás es algo bastante difícil; por eso preferí ir por este camino nuevo, sabiendo que por el otro ya había agotado todas las conversaciones y las quejas” reflexionó Raúl Isidro.