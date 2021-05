Raúl Isidro; “Estoy contento con la convocatoria que se originó a pesar de las controversias”

(Por Ciudad Noticias): Quien estuvo al mando de la comisión madre durante nueve años y con una reducida cantidad de colaboradores, dio su último discurso y pidió trabajar unidos para que nuestra localidad pueda lograr aquellos proyectos que han quedado truncos.

Raúl Isidro, ex presidente de Comisión de Fomento:

“Estoy contento con la convocatoria que se originó a pesar de las controversias, porque terminamos todos participando y eso es muy sano.”

Isidro también le habló al presidente electo y señaló; “Creo que te acompaña mucha gente a quién le voy a pedir que no sólo te acompañen en la elección de hoy, sino durante toda la gestión. La comisión de fomento tiene cuestiones muy importantes que atender y ahora que han logrado reunirse y están entusiasmados les pido que lo conserven. No pierdan el entusiasmo y que no quede todo en el acto eleccionario. Sigan colaborando con Sergio a lo largo de toda su gestión donde seguramente va a tener muchas cosas que pelear como sucede siempre. Quiero felicitar a los dos candidatos por haberse presentado y por haber tenido la valentía de afrontar una elección. Me parece muy loable que tenemos alrededor de 300 personas que quieren hacer algo por el pueblo. Esa es la cuenta real” señaló Isidro.

“De mi parte tendrán toda la colaboración. Podemos aportar algún teléfono, un contacto, asesorar sobre algo que haya quedado a medias o alguna cuestión que quizás quieran continuar. Por supuesto estaré disponible. De mi parte y de parte de mi mujer – que dejaremos nuestros cargos en la próxima reunión de comisión donde se seguirá con esto y se hará la entrega de los libros- queremos agradecer a todos los que durante estos años nos han ayudado” dijo Isidro recordando especialmente y muy emocionado a Nilda Biscaychip, Tito Cabral y Herminio Bauer para quienes pidió un aplauso.