Raúl Isidro arremetió contra la conducción del PJ y admite: “Se negocia con lo que no se debe”

(Por Ciudad Noticias); “Todos unidos triunfaremos …” dice la marcha peronista, pero en el justicialismo de Saavedra, comenzaron a sacarse los trapitos al sol, y con un próximo calendario electoral a la vista, si la pandemia no lo posterga, cada vez hay menos asistentes a las reuniones y comenzaron las recriminaciones de algunos que se consideran líderes porque no fueron invitados al reciente encuentro, donde organizadores justificaron que solamente era para los jóvenes, franja etaria a la que ya el presidente de la comisión de fomento no pertenece.

Podría calificarse que la vida de la ya desinflada unidad básica de Saavedra y la conducción central del PJ, atraviesa un conventillo, para ser un poco más gráfico un polvorín a punto de estallar.

El presidente de la comisión de fomento Raúl Isidro se mantiene más activo que nunca en sus redes sociales y quiere picar en punta , pero le es incómodo lograr el equilibrio : no puede estar bien con todos, aunque días atrás- luego de la grave irregularidad- informada por Ciudad Noticias (CN) sobre el expendio de bebidas alcohólicas en locales sin habilitación correspondiente , salió a respaldar al delegado Hugo Agosta, y por ende al inspector Javier Iturrioz donde ambos admiten que hay comerciantes fuera del marco legal y luego en ese audio viralizado, Iturrioz asegura a su interlocutor que diría que la clausura se debe a la denuncia de Pablo Peralta, cuando el periodista no se halla al frente de este medio desde febrero de 2019.

En la línea de largada

Isidro, busca sumarse en el pelotón de posibles candidatos a concejales, con el aval de Hugo Corvatta y un minúsculo apoyo partidario local.

El malestar por el mal manejo dentro de la unidad básica no se hizo esperar por parte del fomentista: “Nunca me gusto callarme las cosas, aprendí si, a no hacer declaraciones innecesarias, algún sapo siempre hay que comerse, y además practico el `los trapos sucios se lavan en casa´, pero lo que pasa en mi partido, el PJ, aquí en el distrito, ya merece hablarse públicamente para que llegue a la mayor cantidad de compañeras y compañeros posibles”, reclamó.

“Nuestro partido parece haberse vuelto un reducto de unos pocos, que lo manejan a gusto y piacere y lejos de lo que debería ser un gran conglomerado de gente que pelea por un mismo ideal. Por ejemplo, ayer aquí en Saavedra se realizó una acción partidaria, la dirección del partido eligió a un grupo de compañeros, (a quienes aprovecho a felicitar por la militancia y el trabajo) , pero no se abrió la Unidad Básica; ni se le avisó a nadie.

“Lllamé a los referentes distritales y les protesté( ya les vengo protestando hace rato infinidad de cuestiones)”, siguió el panadero.

“¿Respuesta? :Que era una acción de la PJ (juventud) y que no se convocaba a los viejos para no `ahuyentar a los jóvenes` (????) O sea, en Navidad no inviten a los mayores de su familia que se le van los pibes de casa!!! Donde se vio??? Cómo se hace para enseñar, cohesionar un grupo, hacer una unidad de personas, trasmitir conocimientos y experiencias y todo lo sano que sabemos existe en una relación de los más grandes y los más chicos de cualquier grupo humano y sobre todo en instituciones de este tipo?”, arremetió el fomentista corvattista para referirse a las generaciones nuevas que vienen empujando a la rancia dirigencia que tiene todas las mañas, que van desde el apriete , armado de causas, escraches y sobres para cierto sector de la prensa de la comarca saavedrense.

Un secreto a voces que ventila el fomentista

“¿Por qué se divide a la gente? ¿Por qué reuniones a solas con personas ignotas para el conjunto y de las cuales no se le avisa a nadie? O será que los únicos mayores que quisieron estén presentes, son ellos mismos los que organizaron?”

Luego en un tramo de su posteo en Facebook apeló a la melancolía. “A lo largo de estos años vi muchas injusticias y créanme, se me colmó la paciencia, hay ya demasiadas personas que se han retirado por estos manejos nada claros, y la cosa va para grave, acá se `negocia` hasta con quienes no se debe, y con lo que no se debe, con tal de seguir atornillados a los puestos y, siento, se está manoseando permanentemente y sin escrúpulos el ideal peronista”.

“A todos los compañeros y compañeras les pido que no aflojen y jamás traicionen al movimiento, que es hermoso y una gran herramienta para mejorar la vida propia y de los demás. Ya vendrán tiempos mejores”, finalizó.