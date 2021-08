Raúl Iisidro: “Una de las preocupaciones que tenemos es como anclar a nuestro jóvenes en los pueblos”.

(Por Ciudad Noticias): Raúl Isidro, precandidato a concejal de (Principios y Valores), dio a conocer en principio, tres ejes principales dentro de su equipo de trabajo en el caso de llegar a una banca.

Que los jóvenes tengan trabajo para quedarse en sus lugares de origen:

“Una de las preocupaciones fundamentales que tenemos desde nuestro espacio, es el tema de cómo logramos anclar a la juventud en nuestros pueblos para que no sea una permanente sangría. Uno ve que los hijos crecen y que no tienen mucho por hacer, salvo unirse al negocio familiar si es que se puede, si es que la estructura resiste una persona más, o meterse en un empleo público en el mejor de los casos para lograr una estabilidad y poder quedarse porque no es criticable que alguien esté buscando un empleo en éstos lugares porque generalmente es el último salvavidas. Eso es una gran deuda pendiente.

Comparativamente el censo al del 2011, los pueblos perdieron un 20% de población. ¿Qué quiere decir eso?, que hace muchas décadas que no hay una política que revise este tema y que genere acciones para contrarrestarla” afirmó Isidro en diálogo con el programa #PuntoDeReferencia.

El hospital que no es hospital:

“Me parece que si se levantara el Dr Castelli o el Dr Svarch, más de un concejal tendría que comenzar a gastar suelas en éste pueblo. Es lamentable que pasan los ediles de las localidades, no nos ocurre solo a nosotros, y uno los elige y llegan al concejo deliberante y no pelean éstas cosas, parecen que se olvidan. Las hablan en sus casas, las hablan en las comisiones, las hablan en la calle y no las hablan en el concejo deliberante que es donde hay que hablarlas”.

La baja de categoría del Hospital Dr. Miguel Svarch:

“La baja de categoría del hospital nosotros nos enteramos con la gestión de Gustavo Notararigo, con la anterior administración de Hugo Corvatta, estuvo oculta siempre”, lanzó muy directo el precandidato a concejal en primer lugar por el espacio de Principios y Valores.