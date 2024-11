Ramiro Marra reveló cómo conquistó a la tenista italiana Camila Giorgi

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra habló por primera vez de su romance internacional con la bella tenista italiana Camila Giorgi.

Este 20 de noviembre fue su cumpleaños y recibió el saludo de su bella novia italiana, provocando una tendencia en las redes sociales que hicieron foco en este nuevo romance. Tras hablar de economía, no dudaron en hacer la pregunta tan esperada. «Escúchame, vamos ahora a hablar del tema que nos compete, que es lo más importante, y la gente debe estar esperando esta pregunta. El match point que metiste. ¿Nos podés contar un poco? Vi ahí una confirmación de una chica que yo no conocía, que se llama Camila Giorgi, que es la tenista número 26 en el mundo. Me puedo permitir la atribución de decir que es una muñeca, y aparentemente es tu nueva novia, y es italiana. ¿Qué es esto de las nuevas relaciones bilaterales con Italia, que hasta vos estás ahí comiendo?», le dijo Lucas Morando en Radio Rivadavia.

Marra confirmó la relación: «Alguna vez llega el amor a la vida de uno, y bueno, era mi cumpleaños y puso un posteo. Ella, digo la verdad, no sabía que iba a pasar esto, de que se iba a hacer tan público, porque obviamente no es de Italia y no tiene conocimiento de lo que pasa en redes sociales, o en los medios de comunicación acá en la Argentina. Entonces yo le dije, mirá ‘me parece que esto va a crear un poco de ruido’, pero claro, no fue consciente. Cuando a la noche le mostré lo que había pasado, no se había enterado».

“Es mi novia”

«Es mi novia. No estoy acostumbrado a hablar de estos tipos de temas públicamente. No sé cómo es la estrategia de un político. Yo no soy un tipo natural. No lo tengo ni pensado, me llamaste y te atendí», continuó el político.

«¿Estás enamorado?», le consultaron y él respondió con más preguntas: «¿Hasta dónde van a llegar las preguntas? Ya está. Ya con la cantidad de títulos que generé ayer, ya está. En un momento me daba vergüenza tuitear. ¿Qué está pasando acá? Cada tuit que me ponía, miles de mensajes abajo. Pero ayer fue recontra tendencia, además, me explotó el teléfono».

Si bien ella es italiana, su padre nació en la Argentina y decidió regresar al país tras la victoria de Javier Milei: «La conocí acá en Argentina. El padre seguidor de todos los movimientos de La Libertad Avanza ya desde Italia. Una familia que decidió volver a Argentina cuando vio que íbamos a ganar la elección. Cuando muchas veces se habla de cuántos argentinos se fueron por la situación del país. Bueno, hay argentinos que ya empezaron a decidir venir a vivir acá. Vino un día a la oficina, lo conocí al padre, después la conocí a ella. Después se retiró del tenis… Me llegaron notas de diarios de Italia donde hablan del novio de Camila Giorgi».

“No descarta la posibilidad de ser padre”

Al dejar su carrera deportiva, la joven decidió apostar por su relación y ya se encuentra viviendo en la Argentina: «Le dije que no se podía negociar el tema del trabajo, hay que seguir trabajando para sacar adelante a la Argentina. No me iba a desenfocar. Logré que se venga a vivir a Argentina gracias al cambio que se está dando».

Tan bien marcha la relación que Ramiro Marra no descarta la posibilidad de ser padre. «Por supuesto», contestó y para cerrar la entrevista radial reveló cuáles fueron las dos cosas con las cuales la conquistó: «Le enseñé lo que era una chocotorta y la llevé a la cancha de Boca».