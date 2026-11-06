“Quiero dejar de depender de algún otro”: Flor Vigna reveló por qué decidió tener su nuevo proyecto y sorprendió a todos

Flor Vigna contó que arrastra una deuda de 130 mil dólares relacionada con YouTube y explicó que esa situación económica fue una de las razones que la llevaron a abrir una cuenta en OnlyFans. Durante una charla en el stream de Martín Cirio, la cantante aseguró que tuvo dificultades para sostener su carrera artística de manera independiente.

Cuál es la razón por la qué Flor Vigna decidió abrir una cuenta en OnlyFans

Luego de construir una carrera en la televisión, la música y los realities, Vigna encontró en OnlyFans una herramienta para generar ingresos y financiar sus proyectos de manera independiente. Según explicó, la decisión estuvo vinculada a las dificultades económicas que atravesó en los últimos años y a la necesidad de contar con una fuente de ingresos que le permitiera generar ingresos propios y ganar independencia para sostener sus proyectos.

“Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. Una discográfica me cagó y nunca me termino de recuperar de esa deuda. Trato de invertir ahí todo”, contó Vigna.

En la charla, la artista también habló sobre su deseo de tener mayor autonomía laboral. “Tenía ganas de dejar de ser empleada, yo soy empresaria. Me sentía limitada, porque es difícil invertir con una deuda importante”, afirmó.

“Quiero dejar de depender de otros”: la búsqueda de independencia económica de Flor Vigna

Luego, la cantante confesó que, cuando se volcó en su carrera musical, esperaba un resultado distinto. “Cuando me metí en esta carrera de cantante, que me metí en el adelanto, pensé que iba a salir todo bien y al final sí perdí fuerte”, reconoció Vigna sobre el efecto económico de esa decisión.

En ese contexto, Vigna comenzó a analizar distintas alternativas para generar ingresos y financiar sus proyectos. Según contó, conversó con colegas que ya trabajaban en la plataforma para conocer cómo funcionaba. “Dije quiero dejar de depender de algún otro, me iba cruzando con colegas de OnlyFans y yo les preguntaba ‘¿qué onda?’”, recordó sobre el proceso que la llevó a dar el paso y abrir su propia cuenta.