“Quiero darle un abrazo a mamá”: el video completo tras nuevo escándalo entre Wanda e Icardi

El día viernes por la noche el Chateau Libertador se convirtió en el escenario de un violento episodio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El futbolista tenía la chance de reencontrarse con sus hijas luego de más de 60 días sin verlas, sin embargo, la situación escaló a tal punto que terminó retirándose de manera abrupta de la propiedad.

Mauro se presentó ese día en el colegio para retirar a las dos pequeñas y que se quedaran con él durante 15 días, pero sus dos hijas estaban con las mascotas, lo que dio inicio al problema. Al parecer, el delantero del Galatasaray no quería llevar a los perros a su casa por los carpinchos, por lo que del colegio las llevó al departamento de Wanda para que los devolvieran. Cabe destacar que no podía ingresar al domicilio por orden del juez, aunque ignoró la orden e ingresó igualmente.

“Primero por los perros, porque Mauro no quería llevar los perros a Nordelta. Una cosa tonta, tonta terminó en una discusión. Es tonta para nosotros los adultos, no para las nenas que están desarraigadas, en duelo por la separación de sus padres. Los perros son una contención también, y las nenas los querían llevar y él se negaba por los carpinchos y no sé qué cuento”, contó Ángel de Brito. Al tratarse de dos personas con una gran exposición pública, no tardaron en circular los videos del angustiante momento que vivieron las pequeñas.

La menor de sus hijas se encontraba en brazos de su padre mientras tres efectivos de la policía le pedían quela dejara en el suelo, para que volviera con su madre. “Quiero darle un abrazo a mamá primero. Se lo quiero dar ahora, me siento mal, por favor”, se la escucha decir a la pequeña con la voz quebrada por las lágrimas. Ante esto, una de las policías le pidió que dejara a la nena, ya que le estaba haciendo pasar un mal momento, pero el deportista se negó.

Icardi se presentó el viernes en el departamento de Wanda para devolver a las mascotas (foto Infobae)

En el fondo de la escena estaba Wanda, llorando desconsoladamente, mientras le pedía a su exmarido que dejara a su hija: “Quiere ir con la policía la nena ¡Ayúdenla, por favor!”. El deportista siguió haciendo oídos sordos a los pedidos de los efectivos policiales y al pedido de ayuda de su propia hija.

Finalmente, luego de casi un minuto dentro del ascensor, salió del mismo, dejó a la pequeña en el piso y le dijo: “Te quedás acá porque tenés que venir con papá”. En ningún momento los agentes uniformados dejaron de intentar razonar con el atleta, al punto que una de las policías se acercó a la menor de las Icardi con el objetivo de calmarla. “Ya llega mi abogada y se soluciona en dos segundos. Quedate acá porque te tenés que quedar con papi”, le dijo el exdelantero del PSG a su hija menor y, ante la negativa,se lo volvió a decir con un tono de voz más elevado.

Ángel de Brito, conductor de LAM, estuvo al término de su programa Pasó en América (América TV), dando más información acerca de lo que sucedió luego del episodio del ascensor. “Todo esto terminó en una pelea entre Mauro, la policía, Wanda, los gritos, las nenas llorando, forcejeos varios».

Mauro se negó a dejar a sus dos hijas (foto Infobae)

Finalmente, la policía le dijo ‘lo vamos a tener que detener si no suelta a las nenas’, porque las nenas gritaban que no querían irse. En ese momento la policía, obviamente, le hace caso a los menores, trata de calmar la situación y, como Mauro tampoco se calmaba ni soltaba a las chicas, en ese momento le dicen que lo van a detener. En ese momento es donde él suelta a las chicas y se retira en contramano del edificio”, afirmó el conductor.

“Hay una orden de detención, ahora no sé si va a ser efectiva o no, pero la verdad es increíble cómo terminan en esto”, se lamentó De Brito. (fuente Teleshow)