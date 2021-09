«Quiero aclarar»: Florencia Peña se defendió de las críticas por no votar en las PASO

Las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) generaron muchas repercusiones como cada vez que se realizan, y más allá de lo estrictamente relacionado con la política hubo también comentarios sobre algunas figuras de los medios. En esa lista aparece el nombre de Flor Peña, quien fue muy cuestionada por haber viajado con su familia al sur de nuestro país en lugar de quedarse a votar. Ante esto decidió responder en vivo.

En el día de hoy la conductora de «Flor de Equipo» se comunicó virtualmente con sus compañeros para contar cómo vive este momento tan especial para ella. «Acá desde Ushuaia con un día horrible porque hasta ayer estaba súper lindo porque se veían todas las montañas y la nieve. La verdad que este lugar es soñado. Hoy amaneció con mucha lluvia y muy cerrado», comenzó. Tras esto se refirió a las críticas en su contra de manera muy contundente.

«Quiero aclarar porque ayer fueron las PASO; este era un viaje que teníamos programado con la familia hace mucho porque mi mamá cumplió años ayer y era el primer viaje que hacía sin mi papá. Lamenté no estar ayer para mi deber ciudadano, voy a estar en noviembre seguramente. Era un viaje programado, no lo podía cambiar. Vinimos con toda la familia y era todo un tema juntar a todos, entonces no lo pudimos cambiar. El lugar es increíble», sostuvo Flor para terminar definitivamente con el tema.

Un duro golpe

Cabe recordar que Peña perdió a Julio, su papá, en abril del 2020 a causa de un cáncer que lo tenía a mal traer hacía mucho tiempo. En aquella oportunidad la actriz se expresó a través de las redes sociales para despedirlo con una foto y un texto que dice: «Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevo la delantera, pero que te puso a prueba cada día».