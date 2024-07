Quiénes son los clubes más grandes de Sudamérica, según Four Four Two

La prestigiosa revista inglesa enumeró uno por uno a los equipos más importantes de la parte baja del continente.

La reconocida revista inglesa Four Four Two zanjó una de las discusiones más apasionadas del fútbol sudamericano al publicar su lista de los 33 clubes más grandes del continente. Basándose en criterios de títulos, popularidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo, la revista ordenó a los equipos más prestigiosos y seguidos de la parte baja de América.

Entre los criterios utilizados para el ranking, se consideraron la cantidad de títulos obtenidos, la longevidad y la popularidad de cada equipo en sus respectivas ligas. Según ellos, Boca es el club de fútbol más grande y popular de Argentina, y ocupa el primer lugar en la lista de Sudamérica.

«Hogar del gran Diego Maradona durante un breve período a principios de los 80 y nuevamente al final de su carrera, Boca ha ganado más de 70 títulos, incluidas seis Copas Libertadores», argumenta la revista.

En el segundo lugar aparece River, descrito como el segundo club más popular de Argentina y el más exitoso en términos de títulos nacionales. La revista también destaca el estadio Monumental como uno de los más grandes de Sudamérica, y recuerda a leyendas como Alfredo Di Stefano, Omar Sívori, Daniel Passarella y Enzo Francescoli.

A partir del tercer puesto, dominan los clubes brasileños: Flamengo ocupa la tercera posición, seguido por Corinthians en el cuarto lugar. São Paulo, Palmeiras y Santos completan los siguientes puestos, antes de que otro gigante argentino, Independiente, aparezca en la octava posición. Peñarol y Nacional de Uruguay cierran el Top 10.

Los otros clubes argentinos que aparecen en este ranking, además de los tres ya mencionados, son Racing, San Lorenzo, Newell’s, Rosario Central y Vélez.

Los clubes más grandes de Sudamérica, según Four Four Two

1. Boca Juniors (Argentina)

2. River Plate (Argentina)

3.Flamengo (Brasil)

4.Corinthians (Brasil)

5.São Paulo (Brasil)

6.Palmeiras (Brasil)

7.Santos (Brasil)

8.Independiente (Argentina)

9.Peñarol (Uruguay)

10.Nacional (Uruguay)

11.Racing Club (Argentina)

12.Vasco da Gama (Brasil)

13.San Lorenzo (Argentina)

14.Colo-Colo (Chile)

15.Cruzeiro (Brasil)

16.Alianza Lima (Perú)

17.Atlético Nacional (Colombia)

18.Estudiantes (Argentina)

19.Grêmio (Brasil)

20.Internacional (Brasil)

21.Millonarios (Colombia)

22.Barcelona Sporting Club (Ecuador)

23.Fluminense (Brasil)

24.Olimpia (Paraguay)

25.Atlético Mineiro (Brasil)

26.Botafogo (Brasil)

27.Newell’s Old Boys (Argentina)

28. Rosario Central (Argentina)

29.Universitario de Deportes (Perú)

30.Vélez Sarsfield (Argentina)

31.América de Cali (Colombia)

32.Universidad de Chile (Chile)

33.Caracas FC (Venezuela) .