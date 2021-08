Quién es Valentina Zenere, la actriz argentina que llega a “Élite 5” y es furor en Instagram

Valentina Zenere tiene casi ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram y, en los últimos años, se convirtió en una de las argentinas con mayor influncia en las redes sociales a nivel internacional. Pero, ¿quién es la argentina que se volvió una estrella en Europa?

La joven de 24 años saltó a la fama como Alai en “Casi Ángeles” y luego en “Soy Luna” como Ámbar.

En el 2020, la actriz se mudó a España y escaló a las pantallas internacionales. Participó de la última temporada de la famosa serie de Netflix “Las Chicas del Cable”, interpretando a Camila Salvador. Hasta último momento, la actriz guardó el secreto de su participación: lo revelo pocos días antes del estreno y disfrutó mucho del cariño de sus fans.

Luego de este papel, Zenere experimentó en el ámbito musical, pero continuó al mismo tiempo con otro proyecto de Netflix: se incorporó en una las series para jóvenes más exitosas del momento, “Élite 5”.

El elenco de Elite 5.(/@valentinazenere) | Instagram

Desde que las imágenes de la quinta temporada comenzaron a circular por las redes, la intriga sobre su personaje se disparó. Por ahora, solo sabemos que será estudiante en “Las Encinas” y que compartirá la pantalla con Mencía (Martina Cariddi), Patrick (Manu Ríos), Ari (Carla Díaz), Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar).

Sin dudas, su nuevo trabajo será un salto en su carrera. Sin embargo, la joven se siente muy cómoda con la fama, según expresó durante una entrevista con VíaPaís: “Me siento comodísima con la fama porque realmente me apasiona lo que hago y si no trabajo siento que me falta como una parte. Para mí actuar es de lo más importante que me pasa en la vida. Lo hago todos los días desde que soy muy chica”.

Una influencer que cautiva con sus looks

Valentina Zenere tiene un estilo particular a la hora de elegir sus looks. En Instagram, cada una de sus publicaciones se lleva miles de elogios y de “me gusta”.

Ya sean fotos en bikini, con ropa de verano o de sesiones de fotos para marcas de lujo, la argentina cautiva con sus elecciones de prendas coloridas y algunos outfits bastante arriesgados.

Valentina Zenere, la actriz argentina que triunfa en España(/@valentinazenere) | Instagram

Valentina Zenere y un total black.(/@valentinazenere) | Instagram