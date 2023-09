Quién es Uriel, el bailarín “chapador” de Eva Bargiela: audicionó durante 7 años para entrar y hoy la rompe en el Bailando 2023

Este no es el primer trabajo del joven sino que a lo largo de su carrera fue el bailarín de Jimena Barón, fue parte de Sex Recargado y en sus redes sociales se muestra arriba de distintos escenarios luciendo diferentes disfraces para cada ocasión. Pero lo que llamó la atención de todos en la pista es que en tan solo dos galas logró estar en boca de todos por lo que hizo durante el stream.

“Me acuerdo que desde muy chiquito soñaba con esto y lo veía tan lejano, casi imposible, era solo un sueño. Hoy es mi presente. Todo valió la pena. Bailando 2023 te voy a disfrutar mucho. Vamos a por todo”, escribió en un posteo de Instagram junto a la sesión de fotos con Eva.

Cuando la pareja ingresó a la pista de baile el día miércoles por la noche Tinelli lo presentó con una frase que generó picante en toda la pista: “Usted es el que se chapó a Mariano de la Canal, no me quiero olvidar de eso”, lanzó filoso el conductor y Uriel le respondió sin problemas: “A mi ya me metieron en un montón de quilombos, parezco el nuevo Cone pero gay”.

Al parecer el fan de Wanda no es al único al que beso sino que también protagonizó un momento con Lisandro Ponce pero terminó revelando que que está en pareja hace varios años con otro de los bailarines del programa, en este caso la pareja de Romina Uhrig. “Pasa que no está el título, estamos saliendo, somos mejores amigos hace siete años, la misma cantidad de años que audicionó para entrar acá, se me dio todo junto”, explicó el joven bailarín acerca de su relación.