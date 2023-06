¿Quién es la novia de L’Gante? Ex playera en una estación de servicio y devota de San La Muerte

Recientemente, L-Gante decidió que tenía que mostrar a la mujer que lo acompaña en su vida. Por eso subió una foto en la cama mientras abrazaba a una chica. Además de colocar la frase “Buen día”, le sumó el nombre de su nueva pareja. Ella se llama Macarena Hanna Bustamente. Al parecer, L-Gante y ella se conocieron tras un recital que dio en el oeste del Conurbano y al que ella había asistido con un grupo de amigas. Tras verla, el flechazo fue inmediato. Una de las fotos que más llama la atención en la cuenta de Instagram de la joven, en donde cuenta con más de 121.000 seguidores e infinidad de fotos hot, es la que está al lado de una estatua de San La Muerte, en un santuario en la provincia de Corrientes. Al parecer, ella es devota de esa figura, de hecho la tiene tatuada en la espalda, y suele hacerle pedidos de todo tipo. Macarena no reniega de su pasado y tiene muy presente cuando su trabajo era en las frías madrugadas del Conurbano mientras cargaba nafta, ya que la joven supo ser playera de YPF y su primera foto de Instagram es una en la que se la ve con ese uniforme, durante el turno noche. Por otra parte, si bien Tamara Báez blanqueó su nueva relación con el futbolista Gonzalo Escudero, las andanzas amorosas de su ex L-Gante no parecen resultar indiferentes para ella. Aunque la influencer no se pronunció directamente sobre la foto que mostraba al cantante y a la modelo Macarena Hanna desde la cama, hace pocas horas Tamara posteó dos fotos con su hija como protagonista y un fuerte reclamo, por lo que se cree que las mismas podrían traer más problemas entre la ex pareja.