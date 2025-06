Quién es Ivana Capialbi, la nueva novia de Alex Caniggia

Hace unos días comenzó a circular el rumor de la nueva pareja de Alex Caniggia. Finalmente, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis blanqueó su relación y confirmó que está saliendo con Ivana Capialbi.

Exótica, provocadora y con un estilo de vida que remite al de su flamante pareja, la chica se convirtió en tema de conversación en redes sociales y programas de chimentos. «Tiene un pasado más que polémico. Si esas uñas hablaron», dijeron en TV.

La influencer nació en Venezuela, pero vive en Madrid, donde se hizo conocida por sus posteos subidos de tono y su discurso provocador sobre el rol de la mujer en la sociedad.

“A mí me gusta que el hombre pague todo. Para eso está”, llegó a declarar en uno de sus videos más virales, en el que también admitió que no trabaja ni piensa hacerlo. Estas frases le valieron la crítica de varios usuarios y hasta de figuras públicas.

Ivana vive como una influencer de lujo: joyas, carteras de diseñador, jets privados y hoteles 5 estrellas. Pero lo que más llamó la atención fue su fuerte discurso sobre las relaciones de pareja.

En una entrevista con un youtuber español, aseguró: “Si no me puede dar la vida que quiero, no me interesa”. Esta frase fue duramente cuestionada por otros creadores de contenido, quienes la tildaron de “materialista” y “clasista”.