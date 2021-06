Quién es Daniela Rendón, la voluptuosa modelo que flechó el corazón de Franco Armani

Daniela Rendón y Franco Armani están próximos a convertirse en padres por primera vez y a diario comparten su felicidad en las redes sociales. Además, la modelo se luce a más no poder en cada posteo y recolecta miles y miles de corazones por parte de los internautas.

Daniela Rendón y Franco Armani esperan un niño.

La modelo y abogada colombiana se casó con el futbolista y actual arquero de River Plate en 2015, pero están juntos desde hace, aproximadamente, 10 años. En los últimos días, con motivo de saludar al deportista por el Día del Padre, Daniela escribió: “Estamos viviendo los 9 meses más hermosos de nuestras vidas. Viene en camino un hermoso niño. Hijo te amamos, eres nuestra mayor recompensa. Papá y mamá te esperando con muchas ansias. La luz de nuestros ojos. El gran amor de nuestras vidas”.

Daniela tiene más de 490 mil seguidores en Instagram.

El vínculo entre el deportista y la modelo

Son muchos los años que Daniela Rendón y Franco Armani llevan juntos, por lo cual, su vínculo se basa en la confianza y el amor. Hace unos meses, la famosa dialogó con la revista Caras y sostuvo: “Franco me apoya en todos mis emprendimientos e incentiva mi carrera. En la pareja no hay celos porque nos tenemos mucha confianza. Él está seguro de su esposa. Para mí, el matrimonio es sagrado, mi prioridad. Soy romántica, me gusta agasajarlo con la comida”.

“Le pedí a Dios un buen esposo y él me bendijo con Franco: es incondicional, responsable, respetuoso. ¡Como hombre lo tengo en la cúspide! Me seduce su humildad: conserva los amigos de siempre. A él no lo cambia el dinero, un carro o una mejor casa. Es el amor de mi vida y jamás dudé de eso”, agregó muy segura.

Tal es así, que Daniela no duda en ostentar en su perfil social su belleza y su privilegiada figura. En diversas oportunidades compartió desde campañas fotográficas hasta imágenes caseras tomadas con su celular y logra alcanzar alrededor de 40 mil likes en cada posteo