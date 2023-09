«Queríamos probar por otro lado» Tomás Holder hizo echar a su coach y se cruzaron en redes

Tomás Holder debutó en la pista del Bailando 2023 y su desempeñó dejó mucho que desear para el jurado, que decidió darle muy bajos puntajes, sumando en total sólo cinco puntos y consiguiendo así, quedar entre los que menor calificación obtuvieron. Por tal motivo, el exparticipante de Gran Hermano y su bailarina Agostina Caute decidieron cambiar de coach y Davo Fredes fue desvinculado del certamen. por tal motivo, hizo un contundente descargo en sus redes sociales. «No soy de hacer esto porque nunca me manejé así pero hoy sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomas Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mi la evaluación» escribió en su cuenta oficial de Instagram. «No me dieron más argumentos ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte. Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabaje mucho desde cero por construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas. Para que venga un ‘famoso’ sin ninguna experiencia artística, en un mes a juzgar lo que hago y que en televisión digan ‘tiene razón, Davo no entendió el programa’ sin averiguar lo que realmente pasó o consultar mi versión» continuó. «Si les cuento todo lo que tuve que entender y bancar para que todo fluya se sorprenderían.

Conocí hermosos coreógrafos colegas que me apoyan y que también laburan hace años para estar donde están, productores que en todo este proceso me apoyaron y empatizaron con todo lo qué pasó hoy, periodistas que más allá del trabajo que tienen que hacer hoy también empatizaron con mi situación» agregó.



«Gracias Lolo y Euge (jefas de coach del programa) por la invitación. Hice todo lo mejor que pude con mucho profesionalismo y amor. Solo quiero que sepan que estoy muy seguro de lo que soy como profesional y que esto no me define como artista» concluyó. Por su parte, Holder, decidió aclarar la situación en la sección de historias de la misma red social: «Nadie duda de lo profesional que es Davo! Sin dudas es un gran coach y sobre todo una gran persona! Solo queríamos probar por otro lado y nuevas coreos a ver si podemos sorprender y que nos vaya mejor!» redactó y aseguró que la decisión no fue solo de él sino que su compañera de baile también estuvo de acuerdo en la determinación del equipo.