“Que nos pongan un médico clínico coherente”: se filtraron escandalosos audios de la psiquiatra de Maradona

La psiquiatra Agustina Cosachov se mostraba muy molesta por la internación domiciliaria de Maradona: “Es todo bastante desprolijo”.

(Video: América)

Tras su inesperada muerte y el velatorio público al que asistieron cientos de miles de personas, comenzó en la Justicia una investigación para determinar si la muerte de Diego Maradona puede catalogarse como “abandono de persona” o “negligencia” y si podría haberse evitado.

El principal apuntado es el médico Leopoldo Luque, a quien acusan de no haber preparado una adecuada asistencia médica para el Diez. En la mañana del domingo, luego de que Dalma, Gianinna y Jana Maradona declararan en la causa, se ordenó el allanamiento de su casa y de su consultorio médico, en busca de pruebas.

En este contexto, este lunes en Intrusos mostraron unos audios de WhatsApp que la psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov, envió en los días previos a su muerte. La doctora se mostraba muy molesta con la forma en que se estaba llevando adelante la internación domiciliaria del ex futbolista.

“Me parece que vamos a tener que ajustar porque hubo un malentendido. No sé si tengo que comunicártelo a vos o si necesitás que se hable con otra persona, no hay problema. Yo me encargo de la coordinación de los médicos, junto a Luque” se le escucha decir en el primero de ellos, enviado a una de las colaboradoras, mientras se queja de que no haya un médico de cabecera.

En tanto que, en diálogo con el propio Luque, le dijo que quería tener “todo prolijo, por si hay alguna situación”. Y apuntaba contra Forlini, otra de las médicas: “Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, es todo bastante desprolijo. No me gusta cómo se están manejando, aunque sea que nos pongan un médico clínico coherente”.