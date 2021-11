«Que no se haga la pobrecita»: Flavio Azzaro redobló la apuesta con un nuevo mensaje para Pampita

Después de haber salido a defender a su esposo en vivo, Pampita hizo una más que polémica publicación en sus historias de Instagram para arremeter fuertemente contra Flavio Azzaro. El intenso momento vivido en «Polémica en el Bar» generó mucho ruido, y en el día de hoy el periodista volvió a hablar del tema.

En su visita al estudio de «Intrusos», Flavio Azzaro le respondió a la modelo y conductora por su posteo, en el cual incluyó una declaración vieja de Valeria de Genaro, cuando era novia de él: «El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril». En este contexto, el panelista reconoció su error pero apuntó contra Pampita.

La declaración corresponde a una entrevista que dio De Genaro hace 6 años.

«Esto lo puso cuando yo no había hablado de ella. Yo tuve una discusión con García Moritán que terminó ahí y en buenos términos. Ella se metió conmigo, yo no me había metido con ella. No me estoy haciendo el pobrecito pero que ella no se haga la pobrecita tampoco«, fue el mensaje de Azzaro para Pampita.

Luego, el siempre polémico comunicador hizo un mea culpa y afirmó que esta situación también repercutió en su actual pareja: «Yo no estuve bien con lo que dije, no me causa gracia. Y tampoco me parece bueno por mi novia, porque yo sé lo que le representa a ella que le digan algo que fue hace mucho tiempo».

Su palabra contra la de ella

Para finalizar, volvió a desmentir lo publicado por la esposa de Roberto García Moritán y dejó una contundente frase: «Sabemos que no es verdad, pero lo sabemos ella y yo. Pampita se metió en un terreno sin que nadie llame, porque la discusión había sido con el marido. Ella fue por todo».

Recordemos que el pasado lunes, Flavio y Roberto se trenzaron en el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América TV. Allí, le dijo al economista que su fama es producto de su relación con la modelo: «El día que te deje Pampita te vas a tener que poner un maxikiosco», fueron sus palabras.