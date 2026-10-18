¡QUÉ MANERA DE ACABAR… PAGANDO IMPUESTOS! ARCA CONTROLA ONLYFANS

El organismo recaudador comenzó a enviar advertencias a creadores de contenido por presuntas inconsistencias fiscales. En algunos casos, los ingresos observados alcanzan los 300.000 dólares. La medida también pone bajo la lupa a quienes cobran trabajos del exterior mediante cuentas y plataformas internacionales.

El negocio de las plataformas digitales encontró un visitante inesperado: el fisco argentino. Y esta vez, ni las cuentas de OnlyFans quedaron fuera de su radar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar notificaciones a creadores de contenido por presuntas diferencias entre los ingresos que habrían generado en dólares y los montos declarados ante el organismo. En determinados casos, las cifras observadas oscilan entre los 200.000 y los 300.000 dólares, una situación que abrió interrogantes sobre el control de los negocios digitales y la manera en que se registran sus movimientos económicos.

Las comunicaciones corresponden a procedimientos de control electrónico vinculados con los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024. Según publicó LA NACIÓN, la existencia de estas advertencias fue confirmada mediante consultas con profesionales contables, mientras que ARCA no realizó comentarios sobre el operativo. Las notificaciones no representan necesariamente multas ni determinaciones definitivas de deuda, sino que buscan que los contribuyentes revisen los datos detectados y, cuando corresponda, expliquen o regularicen su situación tributaria.

Pero detrás de los números apareció una discusión que promete traer más de un dolor de cabeza. Algunos de los creadores alcanzados por las comunicaciones aseguran que las sumas atribuidas a sus perfiles no coinciden con el dinero que efectivamente recibieron. El motivo, según explican, es que determinadas cuentas eran administradas por agencias o intermediarios que gestionaban las publicaciones, los cobros y la distribución de los ingresos.

La diferencia es fundamental: no necesariamente todo lo facturado por una cuenta pertenece a la persona que aparece como titular. Por esa razón, los especialistas tributarios advierten que resulta indispensable revisar contratos, comisiones, transferencias y documentación respaldatoria antes de establecer cuánto dinero corresponde atribuir legalmente a cada contribuyente.

El profesor de Derecho Tributario de la Universidad Austral Diego Fraga señaló la importancia de distinguir entre la facturación total de una actividad y los ingresos que realmente corresponden a quien debe declararlos. Esa evaluación puede resultar determinante para resolver eventuales inconsistencias detectadas por el organismo.

La cuestión, sin embargo, no termina en OnlyFans. La fiscalización sobre ingresos obtenidos en plataformas extranjeras también puede alcanzar a programadores, diseñadores, trabajadores del marketing, profesionales independientes y otros argentinos que ofrecen servicios a clientes del exterior. El hecho de recibir los pagos en una cuenta bancaria extranjera o mediante una billetera internacional no implica automáticamente que esos movimientos resulten invisibles para las autoridades tributarias.

ARCA dispone de mecanismos de intercambio de información financiera con otras jurisdicciones, además de los reportes provenientes de entidades bancarias, plataformas de pago y distintos regímenes informativos. Entre esas herramientas se encuentra el Common Reporting Standard, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que permite compartir determinados datos de cuentas financieras entre países participantes.

También existen acuerdos de cooperación con Estados Unidos, aunque el alcance de la información suministrada depende de las condiciones específicas de cada mecanismo. Los especialistas aclaran que detectar una transferencia o una acreditación bancaria no significa, por sí solo, que exista una deuda impositiva. Los fondos pueden responder a diferentes conceptos y cada operación debe analizarse de acuerdo con su origen, titularidad y tratamiento fiscal.

En materia de facturación, quienes prestan servicios desde la Argentina para su utilización económica en el exterior deben cumplir las obligaciones tributarias correspondientes a su actividad. En los casos alcanzados por el régimen de exportación de servicios, se contempla la emisión de comprobantes electrónicos tipo E. Los monotributistas también pueden desarrollar estas operaciones, siempre que respeten los límites y condiciones establecidos por el régimen simplificado.

A estas exigencias se suman las disposiciones cambiarias. Las modificaciones introducidas por el Banco Central flexibilizaron las condiciones para que las personas humanas que exportan servicios puedan conservar los dólares cobrados sin necesidad de convertirlos obligatoriamente a pesos. Sin embargo, esa posibilidad no elimina automáticamente las demás obligaciones vinculadas con el ingreso de divisas y la documentación de las operaciones, que deben evaluarse según la normativa aplicable.

El crecimiento de OnlyFans ayuda a dimensionar el fenómeno. La plataforma se convirtió en un negocio internacional que mueve miles de millones de dólares y reúne a millones de usuarios y creadores registrados. Según las cifras empresariales correspondientes a 2025 citadas en los informes sobre la compañía, los usuarios gastaron alrededor de 7.840 millones de dólares y los creadores recibieron aproximadamente 6.290 millones, mientras que la empresa obtuvo ingresos cercanos a los 1.550 millones.

En la Argentina, aunque no existen estadísticas oficiales de facturación publicadas por OnlyFans, relevamientos privados estiman que decenas de miles de personas desarrollan actividades vinculadas con la plataforma. Uno de esos estudios, elaborado por OnlyGuider, calcula unos 48.000 creadores activos relacionados con el país y les atribuye ingresos anuales estimados en 164,6 millones de dólares. Se trata de proyecciones de una empresa externa y no de cifras auditadas por la plataforma.

Por ahora, las advertencias enviadas por ARCA abren una instancia para que los contribuyentes revisen su situación, presenten aclaraciones y aporten documentación cuando consideren que los ingresos atribuidos no son correctos. La existencia de una notificación no implica automáticamente que se haya comprobado evasión fiscal ni que corresponda aplicar una sanción.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la economía digital: hasta dónde llegan las obligaciones tributarias de quienes generan ingresos mediante plataformas internacionales y qué herramientas tiene el Estado para controlar operaciones que se realizan más allá de sus fronteras.

Lo que comenzó como una serie de advertencias dirigidas a creadores de OnlyFans terminó convirtiéndose en un mensaje para un universo mucho más amplio de trabajadores digitales.

Porque en el mundo de las plataformas puede cambiar la forma de trabajar, cobrar y facturar, pero hay algo que parece mantenerse intacto: cuando aparecen dólares sin explicar, ARCA quiere saber de dónde salieron. Y, en este caso, el verdadero final inesperado podría llegar con una notificación del fisco.