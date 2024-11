“Qué lío hay afuera”: el mejor amigo de Lanata reveló una inesperada reflexión del periodista

Si bien hace meses que el periodista continúa internado en la clínica, presenta día a día leves mejorías en su estado de salud. Elba Marcovecchio, su pareja actual, ha sido la encargada de confirmar las buenas noticias a los medios.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió la visita de su mejor amigo a la clínica donde se encuentra internado. En una entrevista que brindó a la revista Hola aseguró que durante las visitas que le hizo a la Clínica Santa Catalina mantuvo conversaciones coherentes.

Según Levinas está “consciente de todo lo que pasa”. En ese sentido, confesó: «Una vez tuve que agarrarle la mano porque se quería arrancar las sondas, los cables… La medicación lo confundía. Estaba cansado y es lógico: es mucho tiempo de internación”.

Por otra parte, el periodista confirmó: “Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres, pero en un momento me dijo: ´Qué lío hay afuera´ y me hizo un par de preguntas”.

“Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital. No me voy a meter en ese asunto ni voy a opinar ni le voy a contar nada”, aclaró, antes de conjeturar.

Por último, aseguró que mantuvo una charla con Lanata por una hora y media, donde en todo momento se encontraba ubicado en tiempo y espacio.