Qué hizo Luciana Salazar cuando su hija Matilda le preguntó por el papá

La modelo posteó un sorpresivo enigmático en sus redes y fue Ángel de Brito el que lo reveló. Además, contó cuál fue la reacción de Luli ante la inquietud de su hija de 4 años.

Desde que Luciana Salazar anunció que iba a ser mamá, surgieron las dudas sobre si Martín Redrado era o no el padre de su hija Matilda. Pese a que la pequeña ya cumplió los 4 años, ninguno de los protagonistas reveló el misterio. Sin embargo, ahora las preguntas ya no vienen del lado de los periodistas, sino de la propia menor.

En las últimas horas, la modelo publicó un llamativo posteo en sus Instagram stories que sembró intriga en sus seguidores. «Y un día llegó la pregunta…», escribió, aunque no volvió a dar más detalles sobre qué había ocurrido.

Esta mañana, Ángel de Brito le puso fin a las especulaciones y se encargó de explicar este asunto. «Matilda le preguntó a sus mamá: ‘por qué no tenía papá’. Luciana le contestó con la verdad de manera simple y surgirán más preguntas, tiene 4 años», sostuvo el periodista a través de su Twitter.

Cabe destacar que la rubia siempre que le preguntan sobre el progenitor de su hija, esquiva el tema y no da declaraciones. Pero esta vez, no pudo escapar y debió enfrentar la situación. Resta saber qué fue lo que le contó a la niña, ya que hasta el momento no trascendieron detalles de cómo habría sido la conversación.