“Qué feo robar hombres”: el tuit de Danna Paola tras el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Danna Paola se despachó con unos picantes tuits sobre las terceras en discordia. Aunque no le adjudicó el mensaje a nadie en particular, algunos usuarios lo interpretaron como una indirecta al romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

“Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres”, comentó este domingo en la red social del pajarito. Acto seguido agregó: “Wey Que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie”.

Los llamativos tuits de Danna Paola (Fotos: capturas)

La repercusión tras los polémicos tuits de Danna Paola

El mensaje de la exintérprete de Elite no pasó inadvertido entre sus seguidores. “Que machista, nadie le roba nada a nadie”, “Alguien le explica que nadie es propiedad de nadie y que nadie roba, el que se va con otr@ es porque quiere y punto. Muy machirulo ese pensamiento”, señalaron algunos.

Otros le advirtieron que su comentario podía ser malinterpretado: “Danna, lo van a sacar de contexto”, “En este momento hay otro tema muy delicado y te van a embarrar. Cierta prensa, de cierto país, y cierto fandom, se lo van a tomar de forma distinta”. Sin embargo, ella dejó en claro que cualquier polémica la tiene sin cuidado porque está acostumbrada.

Desde una cuenta de fans de Tini, se hicieron eco del mensaje y cuestionaron: “Jaja y dice apoyar a las mujeres y no hablo por lo de T porque no tiene nada que ver aquí, pero ninguna mujer le roba a nadie, no entiendo la necesidad de echarle la culpa a la mujer siempre”.