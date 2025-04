Qué dijo Mariana Brey sobre un posible romance con Javier Milei

Mariana Brey sobre posible romance con Milei. Amalia «Yuyito» González confirmó la separación de Javier Milei y rápidamente Nancy Pazos habló de la posibilidad de que Mariana Brey comience una relación sentimental con el Presidente.

Pero a la periodista no le gustó nada lo que se dijo de ella. En diálogo con Puro Show, Mariana dijo que «es absurdo absolutamente, absurdo. La pregunta ya me parece absurda, es insólito, es mentiroso, es obsceno, es todo, todo lo que está mal».

«La pregunta ya está como fuera de lugar y más se pregunte eso, más fuera de lugar creo que está. Lamento estar en una sociedad tan machista, donde claramente digamos, y sobre todo que ese machismo venga muchas veces de mujeres, muy mediocres, claramente porque no hay otra manera de definir», se quejó Brey.

“Es para reflexionar”

La periodista, que está incursionando en la información política desde C5N, dijo que no le molesta lo que ocurre con Nancy Pazos y el enfrentamiento que mantienen en el programa de Georgina Barbarossa.

«Yo no tengo enfrentamiento con nadie, lo aclaro todo el tiempo, porque lo único que sé hacer es trabajar, y trabajar y dedicarme a mi trabajo, y ser muy respetuosa y muy responsable con mi trabajo. Lo digo siempre, suena reiterativo, pero es así. Entiendo que para ciertas mentes mediocres, eso sea algo muy difícil de entender, porque solamente lo pueden entender aquellos que de verdad se han esforzado en su trabajo, se han puesto mucha pasión y dedicación en lo que hacen, y eso es lo que me pasa a mí», agregó.

Después comparó la situación de Milei con la de Cristina Kirchner: «Cristina Kirchner, que fue una presidenta bellísima, una mujer muy inteligente, rodeada de hombres, ¿alguna vez alguien sugirió algo sobre la presidenta, referido a que, no sé, se vinculaba amorosamente con algún hombre? Bueno, ¿por qué hoy frente a un presidente estamos diciendo que cualquier mujer que se le acerca puede tener algún tipo de vínculo amoroso? O sea, me parece que es para reflexionar y nos cabe a todos».

Por último, dijo que no se enojó, pero tampoco se lo tomó con humor: «Está mal, está mal, no pierdo tiempo en eso porque tengo una vida espectacular y de verdad no es que estoy enojada, para nada, no, no estoy enojada, tampoco me parece que sea algo para tomarlo a la gracia, porque no, porque no podemos naturalizar, como no podemos, como hace tiempo no venimos naturalizando por suerte hace muchos años la violencia, el abuso, entonces no naturalicemos esto tampoco, está mal, preguntemos y reflexionemos, ¿por qué esto nos pasa a las mujeres? ¿por qué se pone en duda todo el tiempo este tipo de cosas?”

Y completó: “En todos los trabajos, en todos los ámbitos, no hablo solamente de la tele y no hablo de este caso en particular, lo amplío un poco más, entonces veamos qué está pasando y estamos claramente frente a una sociedad ultra machista». (Noticias Argentinas)