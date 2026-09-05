Qué dijo el intendente de Coronel Rosales tras la detención de su hermano por balear a un vecino

El jefe comunal, Rodrigo Aristimuño, dio a conocer su postura ante lo acontecido en el municipio. Destacó el accionar de la Policía Comunal y aseguró que no hubo “ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos”.

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, se refirió públicamente a la detención de su hermano, quien quedó involucrado en una investigación luego de balear a un hombre. El jefe comunal destacó el accionar de las fuerzas de seguridad y remarcó que, pese al vínculo familiar, el Estado debe actuar sin excepciones.

A través de sus redes sociales, Aristimuño destacó el trabajo realizado durante el procedimiento y aseguró que desde el Municipio se brindó todo lo necesario para garantizar el accionar de las fuerzas de seguridad. “Ante los hechos ocurridos en las últimas horas, quiero destacar el accionar de la Policía Comunal, la Secretaría de Seguridad y la SubDDI, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante el procedimiento y concretar la detención correspondiente”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el Municipio no intervino para evitar la detención ni para condicionar el trabajo de los investigadores. “Desde el Municipio se puso a disposición todo lo necesario para que las fuerzas actuaran con absoluta libertad, como corresponde ante cualquier hecho de estas características. No hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos”, afirmó.

Uno de los principales puntos de la declaración de Aristimuño estuvo relacionado con el vínculo familiar que mantiene con una de las personas involucradas en el episodio.

“Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como Intendente ni el modo en que debe actuar el Estado”, expresó.

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El jefe comunal puso el acento en el funcionamiento de las instituciones y sostuvo que el parentesco no puede modificar el curso de una investigación. “Las instituciones tienen que funcionar, y en este caso funcionaron: se investigó, se actuó y se puso el procedimiento a disposición de la Justicia”, señaló.

La declaración del intendente se produjo luego de que su hermano fuera detenido en el marco de la causa por el ataque a tiros contra un hombre. El procedimiento fue llevado adelante de manera coordinada por distintas áreas vinculadas a la seguridad en Coronel Rosales.

Aristimuño también buscó separar su responsabilidad institucional del vínculo personal con el detenido y aseguró que continuará trabajando sobre las políticas de seguridad en el distrito. “Como Intendente, mi compromiso es seguir trabajando para fortalecer la seguridad de nuestra comunidad y para que, ante cada situación, las instituciones estén a la altura de las circunstancias”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje y ratificó su decisión de continuar al frente de la gestión municipal bajo el mismo criterio. “Seguimos trabajando. Con responsabilidad, con las instituciones y con la misma decisión de siempre”, concluyó.