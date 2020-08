Que alguien le saque el celular: La siempre polémica Ivana Nadal, puso la violación de un bebé, a la misma altura de un insulto en redes sociales

Ivana Nadal vuelve a estar envuelta en una polémica por un video en el que compara la violación de un bebé con un insulto en redes.

En las ultimas semanas, la bella Ivana Nadal estuvo en boca de todos a raíz de la confirmación de su romance con el rugbier Bruno Siri, quien había sido hace solo unos meses atrás, pareja de la influencer Nati Jota.

Muchos en el mundo del espectáculo se hicieron eco de esta noticia para criticar a Ivana Nadal y para tildarla de “icardear” (en referencia a Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi Lopez) a Nati Jota, quienes era amigas.

Pero ahora, Ivana Nadal volvió a estar en el ojo de la tormenta por un video. Resulta que esta tarde, Yanina Latorre saltó en Twitter con mucha indignación a mostrar una declaración de la modelo que generó mucha polemica.

La panelista de LAM escribió indignada: “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales”.

La morocha decía: “Los violadores y asesinos, que uno define como basura, no nacieron así, fueron bebés inocentes. Así fueron como se formaron. Les deseo a todas esas almas, más graves o menos graves, eso te enseñaron, a meter en casilleros, a juzgar. Si uno viola a un bebé es más grave que si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo”.

Minutos después Yanina Latorre volvió a tuitear, muy enojada por los dichos de Nadal, y posteó: “Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada. Hoy no solo lo confirmo, si no que además no le da la cabeza. ¿Quien la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?”.