Puntero político de Corvatta, amenazó a Raúl Isidro, precandidato a concejal por el espacio de Principios y Valores.

(Por Ciudad Noticias): Durante la mañana de hoy, el programa de radio “Punto de Referencia”, sacó a luz tres audios donde se escucha claramente a un puntero político del ex intendente Corvatta, amenazar a Raúl Isidro, quien éste último, decidió fundar el espacio “Principios y Valores” en el distrito de Saavedra y algunos, no pueden digerir esa postura ya que el saavedrense, se candidateó para concejal.

“La verdad que si ningún espacio político sale a repudiar las graves amenazas de un felpudo que estaba en un estado de ebriedad importante y que no descarto que haya consumido alguna otra sustancia, sería descabellado. Y digo así, porque desde ésta radio venimos denunciando hechos muy graves, y los inoperantes del oficialismo, como un sector de la oposición, se hacen los desentendidos, y no porque no estén al tanto, porque sé que me escuchan, sino porque son tibios, el cargo que ocupan les queda grande”, aseveró el periodista Pablo Peralta desde radio LA ZERO FM.

“Al impresentable que se escucha amenazar muy impunemente y con un grado de violencia total, deja a la vista que así se manejan desde el entorno de Corvatta. Son capaces de esto, de armar causas como el impresentable Diego Marezi, y tantas cosas más. Ya deberían estar repudiando con un comunicado los concejales y las distintas agrupaciones. Deberían solidarizarse con Raúl isidro, pero dudo que eso suceda, como así también, que los medios hablen de esto porque cuidan sus intereses económicos, como son las pautas políticas. ¿Actuará de oficio la fiscalía de nuestro distrito?, ¿o pasará a ser otra amenaza que quede en la impunidad de quienes se sirven de la teta del estado desde hace años?”

“Quiero suponer que la diputada Marisol Merquel, y demás, saldrán a repudiar la palabra que utilizó el (Pato Martínez, hermano de Manteca Martínez, la cara visible de Textiles Pigüé) quien trató a Isidro de –MOGÓLICO-

¿Hasta cuándo vamos a tener que dejarnos llevar por delante por personajes siniestros como éstos?”, disparó el conductor del programa más escuchado de Saavedra.