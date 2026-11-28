La votación del pasado jueves dejó un aspecto institucional que merece ser revisado: Mariano Mansilla fue computado dentro del pleno de catorce concejales, aunque no emitió su voto por interpretar que su anterior participación en el Ejecutivo municipal le impedía hacerlo. Una presentación ante el propio Concejo Deliberante podría abrir una instancia de revisión del procedimiento.

(Por Ciudad Noticias). Dos días después de que Matías Nebot evitara su destitución por un solo voto, existe un aspecto del procedimiento legislativo que merece especial atención y que podría motivar una presentación formal ante el Honorable Concejo Deliberante de Saavedra.

Mariano Mansilla presentó su excusación en tres oportunidades: durante la conformación de la Comisión Investigadora, el 23 de octubre, cuando se calificó la gravedad de los hechos, y el pasado jueves 26 de noviembre, durante la sesión definitiva de juzgamiento.

En esta última oportunidad, después de que se diera lectura a su presentación, Mansilla se retiró de su banca y se ubicó entre el público, tal como había ocurrido en la instancia anterior. Su decisión estuvo fundamentada en la interpretación de que haber integrado el Departamento Ejecutivo municipal podía comprometer la legalidad de su participación.

La primera excusación quedó formalmente documentada mediante el Decreto de Presidencia N.º 16/2026, que aceptó su apartamiento de la Comisión Investigadora. Sin embargo, aquella disposición estaba referida específicamente a la integración de esa comisión.

El aspecto determinante es que Mansilla continuó siendo computado como integrante del pleno del Concejo para establecer la mayoría necesaria para destituir al intendente.

El artículo 250, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que la destitución requiere los dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo. En Saavedra, integrado por catorce concejales, esa mayoría equivale a diez votos. Los nueve votos obtenidos representaron el 64,29 % del pleno y resultaron insuficientes para concretar la remoción.

Es precisamente esa circunstancia la que podría fundamentar un pedido de revisión: establecer el alcance jurídico de la excusación de un concejal cuya integración al cuerpo fue considerada para calcular la mayoría especial, aunque no participó de la votación.

Los fundamentos legales para solicitar una revisión

El artículo 75 de la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta al Concejo Deliberante a establecer su propio Reglamento Interno, mientras que el artículo 240 contempla la nulidad de los actos jurídicos municipales que incumplan las exigencias legales relativas a su competencia, forma y contenido.

Asimismo, el artículo 251 establece sanciones por la inasistencia injustificada de los concejales a las sesiones especiales de juzgamiento, lo que refleja la particular importancia que la legislación otorga a su participación en estos procedimientos.

Sobre esos fundamentos, Mansilla podría presentar una solicitud formal para que el cuerpo determine si su anterior participación en el Departamento Ejecutivo constituía realmente un impedimento jurídico para votar.

Haber ejercido anteriormente funciones en el gobierno municipal no constituye, por sí solo, una incompatibilidad expresamente establecida en la Ley Orgánica para emitir su voto como concejal.

El planteo permitiría examinar si su excusación respondió a una interpretación jurídica equivocada y si correspondía admitirla en la instancia definitiva.

La eventual revisión debería realizarse mediante una resolución fundada del propio Concejo Deliberante, garantizando las formalidades del procedimiento y el derecho de defensa del intendente.

Los plazos y la posibilidad de convocar otra sesión

El artículo 68, inciso 4, de la Ley Orgánica contempla la realización de sesiones especiales. Asimismo, su inciso 5 permite que cinco concejales soliciten una sesión extraordinaria por razones de interés público y urgencia.

En cuanto al plazo para solicitar una reconsideración, la legislación provincial no establece uno específico para este supuesto. Esa cuestión debe resolverse conforme al Reglamento Interno vigente del Concejo Deliberante de Saavedra y a las disposiciones especiales que regulan el juzgamiento.

La Ordenanza 4934/03, disponible en el portal oficial del cuerpo legislativo, contiene modificaciones parciales del reglamento y dispone la unificación de sus disposiciones.

Por la trascendencia institucional del caso y los posibles plazos reglamentarios, una eventual presentación debería efectuarse de manera inmediata.

Una circunstancia que podría modificar el desenlace institucional

La diferencia entre nueve y diez votos determinó la continuidad de Matías Nebot al frente del Ejecutivo municipal.

Una eventual nueva votación, jurídicamente habilitada, podría modificar ese desenlace si Mansilla participara y los restantes concejales mantuvieran sus posiciones.

No se trata de incorporar retroactivamente un voto, sino de establecer si el procedimiento original se ajustó a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El dato institucional permanece intacto: nueve de los catorce concejales votaron por la destitución de Nebot, mientras que el integrante que podía completar la mayoría especial se excusó por considerar que no estaba habilitado para votar.

La eventual revisión de esa interpretación jurídica constituye un aspecto del proceso que todavía merece ser esclarecido.