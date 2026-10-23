Puan presentó una impactante grilla para la Fiesta de la Cebada Cervecera 2027: Ángela Leiva, el Chaqueño Palavecino, Ke Personajes y Desakta2 entre las grandes figuras

(Por Ciudad Noticias): La espera terminó y Puan ya comienza a palpitar uno de los acontecimientos más importantes del próximo verano. La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera presentó oficialmente su programación artística para la edición 2027, que se desarrollará del jueves 7 al domingo 10 de enero en el tradicional predio ubicado a orillas de la laguna. Tambo Tambo, Ángela Leiva, el Chaqueño Palavecino, Ke Personajes y Desakta2 forman parte de una atractiva propuesta musical que reunirá cumbia, folklore y cuarteto a lo largo de cuatro jornadas.

El anuncio se realizó este viernes 23 de octubre, durante el lanzamiento oficial de la fiesta, y permitió conocer los principales espectáculos que protagonizarán una nueva edición de uno de los encuentros populares más convocantes del sudoeste bonaerense.

Con una programación que apunta a diferentes generaciones y gustos musicales, la organización apostó por reconocidas figuras de la música nacional, combinando artistas de amplia trayectoria con agrupaciones que atraviesan un importante momento de popularidad.

El jueves 7 de enero, Tambo Tambo será protagonista de la jornada inaugural, llevando al escenario los clásicos de la música tropical que marcaron a varias generaciones. La reconocida agrupación será uno de los atractivos de la primera noche, dando inicio a cuatro días de espectáculos y celebración.

El viernes 8 de enero llegará el turno de Ángela Leiva, una de las voces femeninas más destacadas de la música tropical argentina. La cantante será la gran protagonista de una noche que promete convocar a seguidores de toda la región, con un repertorio de canciones populares y éxitos que la consolidaron dentro de la escena musical nacional.

El sábado 9 de enero tendrá una propuesta especial con el Chaqueño Palavecino y Ke Personajes, dos expresiones musicales de enorme convocatoria que reunirán públicos y estilos diferentes en una misma jornada. Por un lado, el reconocido referente del folklore argentino aportará sus clásicos y toda la fuerza de la música tradicional. Por el otro, la banda liderada por Emanuel Noir llevará al escenario su particular estilo de cumbia, con los éxitos que la convirtieron en una de las agrupaciones más populares de los últimos años.

La combinación del Chaqueño Palavecino y Ke Personajes posiciona al sábado como una de las noches que mayor expectativa podría despertar entre el público, al reunir a dos referentes de géneros musicales distintos en una misma programación.

El domingo 10 de enero, Desakta2 será el encargado de protagonizar el cierre musical de la edición 2027, con una propuesta de cuarteto que promete despedir la celebración a puro ritmo y baile.

La presentación de los artistas representa uno de los momentos más esperados de cada año, ya que a partir de la confirmación de la programación numerosas familias y grupos de amigos comienzan a organizar sus viajes y estadías para participar del tradicional encuentro.

La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera es uno de los acontecimientos más representativos de Puan y de toda la región. Su desarrollo en el predio ubicado a orillas de la laguna ofrece un entorno natural que se combina con espectáculos, gastronomía, actividades recreativas y propuestas vinculadas con las tradiciones rurales y la identidad productiva de la localidad.

Además de su importancia cultural, la celebración representa un fuerte impulso para el movimiento turístico y comercial, con la llegada de visitantes provenientes de diferentes localidades bonaerenses y otros puntos del país.

Con una grilla que combina la trayectoria de Tambo Tambo, Ángela Leiva y el Chaqueño Palavecino con el fenómeno musical de Ke Personajes y la energía del cuarteto de Desakta2, Puan comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una edición 2027 que promete cuatro jornadas de música, tradición y grandes espectáculos.

La cita será del 7 al 10 de enero, cuando la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera vuelva a reunir a miles de personas para celebrar una de las tradiciones más importantes del verano en el sudoeste bonaerense.