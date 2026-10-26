Puan Golf se quedó con el primer puesto en la semifinal del Torneo de la Federación Regional de Golf del Sur

El domingo 25 de octubre, Puan Golf fue sede de una semifinal del Torneo de la Federación Regional de Golf del Sur, una jornada que reunió a 90 jugadores y siete equipos, y contó con la presencia del presidente de la Federación, Juan Manuel Prado.

La competencia tuvo modalidad individual, con premios por categorías, y también una clasificación por equipos. En esta última, Puan Golf se quedó con el primer puesto, con un total de 756 golpes, seguido por Golf Sierra de la Ventana, con 777, y Golf Monte Hermoso, con 796.

La cancha se presentó en perfecto estado, acompañando el desarrollo de una jornada de gran actividad para el club. Además, el premio al approach fue para Lucas Ruesga, mientras que Juan Pablo Pons se quedó con el reconocimiento al mejor gross, con 78 golpes.

Resultados por equipos

Puan Golf: 756 golpes. Golf Sierra de la Ventana: 777 golpes. Golf Monte Hermoso: 796 golpes. Golf Carhué: 819 golpes. Golf Coronel Pringles: 822 golpes. Golf Laprida: 841 golpes. Golf Claromecó: 849 golpes.

Resultados individuales por categoría

La jornada también contó con una competencia individual, con premios para los dos primeros puestos de cada categoría.

Hándicap 0 a 9: 1.º Lucas Ruesga, 73 golpes; 2.º Lorenzo Ruesga, 75 golpes.

1.º Lucas Ruesga, 73 golpes; 2.º Lorenzo Ruesga, 75 golpes. Hándicap 10 a 16: 1.º Hugo Vicente Ruesga, 71 golpes; 2.º Federico Dumrauf, 72 golpes.

1.º Hugo Vicente Ruesga, 71 golpes; 2.º Federico Dumrauf, 72 golpes. Hándicap 17 a 24: 1.º Ever Mario Alonso, 71 golpes; 2.º Armando Vicente Montenegro, 72 golpes.

1.º Ever Mario Alonso, 71 golpes; 2.º Armando Vicente Montenegro, 72 golpes. Hándicap 25 al máximo: 1.º Miguel Ángel Pettigrew, 72 golpes; 2.ª Gladys Mabel Flores, 73 golpes.

1.º Miguel Ángel Pettigrew, 72 golpes; 2.ª Gladys Mabel Flores, 73 golpes. Mejor gross: Juan Pablo Pons, 78 golpes.

Juan Pablo Pons, 78 golpes. Approach: Lucas Ruesga.

Desde Puan Golf queremos agradecer especialmente a todos los jugadores y clubes que se acercaron a participar y compartir esta jornada con nosotros. Para el club, recibirlos y ser sede de una instancia tan importante de la competencia es motivo de mucha alegría.

Seguimos trabajando con el compromiso de siempre y con el orgullo de ser, como nos gusta decir, el club de golf más humilde del mundo.