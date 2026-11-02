Puan Golf cerró el mes con una final y un torneo auspiciado por Hugo Ruesga Inmobiliaria Campos Estancias

El viernes 30 se disputó la final del Torneo Anual con Hándicap de Puan Golf, que tuvo como protagonistas a los hermanos Lorenzo y Lautaro Ruesga. Tras la competencia, Lorenzo Ruesga se consagró campeón.
Por su parte, el sábado 31 se llevó adelante un torneo a 18 hoyos, modalidad Medal Play, auspiciado por Hugo Ruesga Inmobiliaria Campos Estancias, con una destacada participación.
Los resultados fueron los siguientes:
Categoría 17 a 54
1.º Juan Manuel Dietrich
2.º Armando Nervi
Categoría hasta 16
1.º Adrián Montero
2.º Amílcar Maldonado
Otros premios
Mejor neto: Lautaro Ruesga, con 67 golpes.
Mejor gross: Juan Pablo Pons, con 74 golpes.
Approach hoyo 8: Adrián Montero.
Approach hoyo 16: Ramón Serdán.
Al finalizar el torneo, los participantes compartieron un encuentro que incluyó entrega de importantes premios, sorteos, lunch, barra de tragos y un show de folclore en vivo.
Desde Puan Golf agradecemos a todos los jugadores que participaron y compartieron otra jornada de golf en nuestro club.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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