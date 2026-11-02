Puan Golf cerró el mes con una final y un torneo auspiciado por Hugo Ruesga Inmobiliaria Campos Estancias

El viernes 30 se disputó la final del Torneo Anual con Hándicap de Puan Golf, que tuvo como protagonistas a los hermanos Lorenzo y Lautaro Ruesga. Tras la competencia, Lorenzo Ruesga se consagró campeón.

Puan Golf cerró el mes con una final y un torneo auspiciado por Hugo Ruesga Inmobiliaria Campos Estancias

Por su parte, el sábado 31 se llevó adelante un torneo a 18 hoyos, modalidad Medal Play, auspiciado por Hugo Ruesga Inmobiliaria Campos Estancias, con una destacada participación.

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Los resultados fueron los siguientes:

Categoría 17 a 54

1.º Juan Manuel Dietrich

2.º Armando Nervi

Categoría hasta 16

1.º Adrián Montero

2.º Amílcar Maldonado

Otros premios

Mejor neto: Lautaro Ruesga, con 67 golpes.

Mejor gross: Juan Pablo Pons, con 74 golpes.

Approach hoyo 8: Adrián Montero.

Approach hoyo 16: Ramón Serdán.

Al finalizar el torneo, los participantes compartieron un encuentro que incluyó entrega de importantes premios, sorteos, lunch, barra de tragos y un show de folclore en vivo.

Desde Puan Golf agradecemos a todos los jugadores que participaron y compartieron otra jornada de golf en nuestro club.

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