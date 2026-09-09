Puan, entre audios recortados y relatos incompletos: la ofensiva mediática que pone a prueba a la gestión Reyes

(Por Ciudad Noticias): Una polémica que comenzó con un audio relacionado con Puan Football Club terminó abriendo una discusión bastante más profunda en el vecino distrito de Puan. En pocas semanas aparecieron cuestionamientos por fondos municipales destinados a instituciones deportivas, acusaciones contra funcionarios, publicaciones sobre una familia de Darregueira y una sucesión de intervenciones mediáticas que tuvieron un denominador común: colocar a la gestión de Diego Reyes en el centro de la escena.

Los hechos merecen explicaciones y el Municipio tiene la obligación de brindarlas. Pero también corresponde revisar cómo fueron construidas algunas de las noticias que alimentaron el conflicto, qué información llegó a conocimiento de la sociedad y, sobre todo, qué elementos quedaron afuera.

En esa reconstrucción aparece con particular fuerza el nombre de Mario René Goy, periodista de extensa trayectoria en Puan y vinculado a distintos medios de comunicación del distrito. Su papel resulta especialmente relevante por el recorrido que habría tenido el audio que originó buena parte de la controversia.

Según la propia mujer que grabó el mensaje, integrante de la conducción de Puan Football Club y además funcionaria municipal, el audio original tenía una duración superior a los dos minutos. Sin embargo, lo que finalmente comenzó a circular tenía aproximadamente 47 segundos. No estamos, por lo tanto, hablando del mensaje completo, sino de un fragmento considerablemente más corto.

Ese dato es fundamental. En los segundos que trascendieron aparecían justamente referencias a aportes económicos municipales y a cuestiones relacionadas con la institución deportiva. Es decir, terminó circulando la parte que reunía todos los ingredientes necesarios para provocar una controversia inmediata: dinero público, fútbol y una dirigente que simultáneamente ocupa un cargo dentro del Ejecutivo.

La mujer habría reconocido la diferencia entre el mensaje original y el fragmento difundido y, de acuerdo con la reconstrucción realizada para este informe, habría consultado al propio Goy sobre la viralización. El periodista habría negado ser responsable de haberlo hecho circular. Su versión debe ser incluida, porque hasta el momento no existe una prueba pública que permita adjudicarle de manera definitiva la edición o distribución del archivo.

Pero la negativa no resuelve el principal interrogante. Si el audio original superaba los dos minutos y lo que terminó circulando duraba apenas 47 segundos, alguien seleccionó esa parte. Determinar quién realizó el recorte, quién lo recibió inicialmente y cómo llegó posteriormente a distintos actores e instituciones de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez es esencial para comprender cómo nació realmente el escándalo.

La controversia terminó además trasladándose a un terreno particularmente sensible: la histórica rivalidad deportiva entre Puan Football Club y Tiro Federal. Infosexta dio cuenta el 1 de septiembre de que durante el clásico aparecieron banderas y panfletos contra Reyes vinculados con los fondos municipales destinados a una institución, y que incluso hubo intervención policial para retirar algunas de esas expresiones. La misma publicación situó en el centro de los cuestionamientos una cifra de diez millones de pesos y la relación entre las autoridades del club y el Municipio.

Sin embargo, concentrar toda la discusión en ese monto puede conducir a una interpretación incompleta de lo ocurrido. Según información obtenida para este informe, parte de la asistencia cuestionada estaría relacionada con el acompañamiento económico brindado ante una situación que atravesó un jugador. Y existe otro dato especialmente importante: el Municipio también habría colaborado económicamente ante la operación de un deportista perteneciente a la otra institución tradicional de la localidad.

Si esa información queda respaldada por los expedientes correspondientes, la lectura cambia de manera significativa. Ya no estaríamos ante un Ejecutivo que ayuda a un club mientras deja deliberadamente de lado a su clásico rival, sino ante un Estado municipal que habría intervenido frente a necesidades relacionadas con deportistas de ambas instituciones.

Ese contexto prácticamente desapareció cuando la controversia llegó a la opinión pública.

Y es allí donde aparece uno de los cuestionamientos centrales hacia la cobertura mediática. Una discusión administrativa, que debería haberse resuelto mostrando expedientes y explicando los criterios de asistencia, terminó trasladándose al terreno del fútbol y alimentando una rivalidad que nada tenía que ver con el origen del problema.

Las dos instituciones deberían quedar completamente afuera de esa pelea. Ninguna tiene por qué ser convertida en herramienta de una confrontación política o periodística. Ayudar a un jugador frente a una situación compleja no convierte a un club en privilegiado, del mismo modo que colaborar con otro deportista no transforma a su institución en beneficiaria de una maniobra política. Si existieron asistencias para ambos, lo responsable es mostrar el contexto completo y evitar que una decisión de carácter social termine utilizada para enfrentar a dos entidades que cumplen un papel central dentro de la comunidad.

El interés periodístico, entonces, debería desplazarse hacia quienes tomaron esa información y decidieron cómo presentarla.

En el caso de Goy existe además un contexto económico que merece ser investigado. Los registros oficiales confirman que ha mantenido contrataciones con el Municipio para difusión institucional. Incluso durante la actual administración existen documentos oficiales: el 30 de julio de 2026, mediante el Decreto 0602, el Municipio volvió a contratar a Mario René Goy, identificado como propietario de FM Sensaciones, para difundir eventos y noticias del Ente Descentralizado de Salud.

Esto permite descartar una afirmación que sería incorrecta: Reyes no eliminó por completo la pauta destinada a Goy. La relación comercial continúa.

La verdadera discusión pasa por otro lado. Fuentes consultadas sostienen que los montos actuales serían considerablemente inferiores a los que determinados espacios vinculados con el periodista habrían manejado durante años anteriores y ubican la contratación total de varios de esos medios en cifras sensiblemente menores a las de otras épocas. La comprobación requiere reconstruir la pauta año por año. Si esa caída existió, será un dato relevante; si no existió, la hipótesis deberá descartarse.

Lo que no puede aceptarse como natural es que la publicidad oficial se convierta en un derecho adquirido. Ningún periodista ni empresario de medios puede considerar que un determinado nivel de contratación estatal le corresponde indefinidamente porque lo recibió durante muchos años. La pauta es dinero público, y cada administración tiene la obligación de justificar su distribución, revisar montos y explicar criterios.

Del mismo modo, una reducción de pauta no demuestra por sí sola que las críticas posteriores sean interesadas. Pero si existe una disminución significativa y al mismo tiempo se produce un fuerte endurecimiento editorial contra la administración que tomó esa decisión, la relación temporal merece ser investigada. Eso no desacredita automáticamente al periodista; simplemente agrega un dato que la audiencia tiene derecho a conocer.

Dentro del ambiente mediático regional existen además voces críticas respecto del modo en que Goy habría construido durante años su posición dentro del distrito. Algunas fuentes hablan de una fuerte concentración de espacios y de un proceder conocido entre colegas y actores políticos. Son valoraciones que deben quedar claramente atribuidas y que no pueden presentarse como hechos objetivos. Lo comprobable, en cambio, es la existencia de contratos públicos, y será la reconstrucción de esos montos la que permita determinar cuál fue realmente el peso económico de esa relación a lo largo del tiempo.

También aparece en la cronología otro episodio que distintas fuentes relacionan con el deterioro del vínculo: Goy habría buscado realizar la locución de una actividad vinculada con Puan Football Club y finalmente no habría sido contratado. Aislado, el dato puede resultar irrelevante. Pero cuando se lo coloca junto a una presunta reducción de pauta, la recepción de un audio privado y la posterior circulación de una versión de apenas 47 segundos, pasa a formar parte de una secuencia que merece ser aclarada.

Hay además versiones sobre acercamientos del periodista a sectores políticos con presencia en la Sexta Sección Electoral, entre ellos el espacio relacionado con Alejandro Dichiara, ante la necesidad de obtener nuevas contrataciones publicitarias.

Mientras la controversia del audio ocupaba buena parte de la discusión en Puan, desde Darregueira apareció un segundo frente contra la gestión. Darregueira Noticias publicó el caso de una mujer que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad junto a sus hijos y dio amplio espacio a los cuestionamientos realizados por el concejal de Fuerza Patria Franco Vissani sobre la respuesta municipal y los recursos destinados al área social. El propio portal publicó el 16 de agosto una nota bajo el título “Mil millones de pesos para ayuda social en Puan”, en la que presentó el caso y los cuestionamientos del edil.

La situación de esa familia debe tratarse con especial cuidado. No corresponde convertirla en objeto de una disputa política ni cuestionar a una persona que atraviesa dificultades. El debate está en otro lugar: determinar si al momento de presentar el caso se contó toda la historia de la intervención estatal.

La propia cobertura reconoce que existía una vivienda municipal previamente relacionada con la mujer y que se habían planteado interrogantes respecto de su situación administrativa. Pero, de acuerdo con información recogida para este informe, habría otros antecedentes que no tuvieron el mismo protagonismo en el relato mediático. La persona habría recibido anteriormente una vivienda, luego se habría alejado de la localidad y habría regresado más tarde con una nueva conformación familiar. También, siempre según las fuentes consultadas, actualmente trabajaría dentro de la Municipalidad y habría recibido en diferentes oportunidades acompañamiento del área de Desarrollo Social, incluyendo asistencia vinculada con alquiler, energía eléctrica y otras necesidades.

Esos datos necesitan documentación antes de ser presentados como hechos definitivamente comprobados. Pero si los expedientes respaldan las intervenciones mencionadas, hablar simplemente de una familia abandonada por el Estado resultaría insuficiente para describir el cuadro completo.

Una persona puede haber recibido distintas ayudas y continuar atravesando una situación de vulnerabilidad. No existe contradicción entre ambas cosas. El Municipio puede haber intervenido reiteradamente y aun así no haber conseguido resolver definitivamente el problema. Eso también puede ser cuestionado. Lo que cambia es el punto de partida: ya no se estaría hablando de ausencia absoluta de asistencia, sino de la eficacia o suficiencia de las respuestas brindadas.

Y esa diferencia importa mucho cuando un caso individual se convierte en argumento político.

Es precisamente allí donde las coberturas de Goy y Darregueira Noticias empiezan a compartir una característica. No porque exista hasta el momento una prueba que demuestre una coordinación entre ambos, sino porque en los dos episodios aparece el mismo problema periodístico: el contexto.

En un caso, una conversación de más de dos minutos terminó reducida a 47 segundos, concentrados en las expresiones de mayor impacto. En el otro, un caso social fue presentado con fuerte énfasis en la situación actual mientras existen antecedentes de asistencia municipal que, si se confirman, son necesarios para entender la historia completa.

Ninguno de esos datos impide cuestionar a Reyes. El intendente debe explicar qué hizo su administración, bajo qué normas se otorgaron asistencias y cómo utiliza los recursos públicos. Pero una investigación seria tampoco puede aceptar que solamente el Ejecutivo quede obligado a exhibir sus cartas mientras los medios que lo cuestionan quedan exentos de explicar sus propios intereses, relaciones económicas y criterios editoriales.

La cuestión se vuelve todavía más significativa porque Infosexta, al amplificar el conflicto de las banderas y los diez millones, identificó expresamente a Darregueira Noticias como fuente de la información. La controversia, por lo tanto, no quedó encerrada en una publicación local: fue reproducida y ganó alcance regional.

Eso no convierte automáticamente una cobertura en una operación. Pero sí demuestra cómo una determinada construcción informativa puede viajar rápidamente de un medio a otro y terminar instalada como un hecho político consumado antes de que aparezcan todas las explicaciones.

La palabra “opereta” comenzó a circular en sectores que interpretan estos acontecimientos como parte de una ofensiva contra Diego Reyes. Es una acusación fuerte y todavía necesita pruebas para poder presentarse como una conclusión. Sin embargo, hay suficientes interrogantes como para investigarla seriamente. El recorrido del audio, su reducción a 47 segundos, la relación histórica de determinados medios con la pauta oficial, el eventual cambio de esos montos, la utilización de una asistencia para alimentar una rivalidad deportiva y la difusión de un caso social sin toda la información que presuntamente existe en los expedientes conforman una secuencia que no debería resolverse simplemente con opiniones cruzadas.

También había una forma muy sencilla de que el propio Municipio evite quedar atrapado en esa discusión: publicar.

Publicar los expedientes vinculados con las asistencias a las instituciones deportivas, cosa que se hizo en una conferencia de prensa durante el martes último. Y efectivamente ocurrió, hubo acompañamiento ante situaciones atravesadas por personas pertenecientes a más de un club y se explicó correctamente en numeros.

También se debería transparentar la pauta oficial. Cuánto recibió cada medio durante las administraciones anteriores, cuánto recibe actualmente y qué criterios se utilizan para determinar esos montos. Si Goy percibía cifras considerablemente mayores antes de Reyes, quedará documentado. Si no fue así, también.

En el caso de Darregueira, el Municipio puede informar cuáles fueron sus intervenciones sin exponer innecesariamente a la familia. Si hubo ayuda habitacional, asistencia para servicios u otras prestaciones, debería aclararlo institucionalmente y permitir que la discusión pase de las versiones a los hechos.

Desde el distrito de Saavedra, y por fuera de la pelea interna entre medios puanenses, la controversia se observa con una distancia que permite identificar algo bastante sencillo: ninguna institución deportiva debería ser utilizada como vehículo de una pelea política y ninguna familia vulnerable debería convertirse en herramienta de desgaste contra un gobierno.

El foco tiene que estar en quienes tienen poder para construir el relato público.

Mario René Goy debe poder explicar qué sabe acerca del recorrido de un audio que, según la propia protagonista, era originalmente mucho más extenso que la versión difundida. También corresponde conocer cómo evolucionó su relación económica con el Municipio y cuánto hay de cierto en las versiones sobre una fuerte reducción de pauta.

Darregueira Noticias, por su parte, debería explicar si conocía todas las intervenciones municipales relacionadas con el caso social que difundió y, de haberlas conocido, por qué esos antecedentes no tuvieron un peso equivalente en la presentación pública de la historia.

Son preguntas periodísticas, no censura.

Los medios tienen todo el derecho del mundo a investigar a Diego Reyes. Pero ese derecho funciona en las dos direcciones. Cuando un periodista cuestiona el uso del dinero público mientras mantiene contratos publicitarios con el propio Estado, esa relación debe ser transparente. Cuando un medio presenta un caso social como prueba de abandono, tiene que asegurarse de haber reconstruido todas las intervenciones previas. Y cuando una conversación privada aparece públicamente reducida de más de dos minutos a 47 segundos, saber quién hizo ese recorte deja de ser un detalle.

La discusión de Puan, en definitiva, ya no pasa solamente por aquello que decía el audio. Pasa por algo posiblemente más importante: quién decidió qué parte de ese audio debía escuchar la sociedad y qué historia se construyó después alrededor de esos 47 segundos.

Si se demuestra que hubo una operación mediática, habrá que señalar responsabilidades. Si no se demuestra, también habrá que decirlo. Pero para llegar a cualquiera de esas conclusiones hace falta bastante más que repetir acusaciones al aire.

Hace falta el audio completo, los expedientes, los contratos de pauta y la cronología de las publicaciones.

Ahí está la historia.

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