Puan apuesta a la capacitación vial para mejorar caminos rurales y urbanos en todo el distrito

(Por Ciudad Noticias): El Municipio llevó adelante una jornada de formación destinada al personal de Servicios Viales, con capacitación a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional. La iniciativa busca complementar la inversión en maquinaria con herramientas técnicas y criterios de planificación para optimizar el mantenimiento de la red vial.

El distrito de Puan continúa reforzando su esquema de trabajo sobre caminos rurales y urbanos, esta vez con una jornada de capacitación destinada al personal de Servicios Viales y dictada por profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La actividad forma parte de una estrategia que busca mejorar el funcionamiento del área no solamente a partir de la incorporación de maquinaria y equipamiento, sino también mediante la formación de quienes tienen a su cargo las tareas cotidianas de mantenimiento, reparación y planificación vial en las distintas localidades del distrito.

Desde el Municipio remarcaron que la mejora de los caminos requiere una mirada integral. En ese sentido, la capacitación técnica aparece como un complemento necesario de la inversión en infraestructura, ya que permite actualizar conocimientos, incorporar nuevas herramientas de trabajo y unificar criterios para intervenir de manera más eficiente tanto en trazados rurales como urbanos.

La jornada estuvo orientada al personal que integra los equipos viales municipales y apuntó a fortalecer capacidades vinculadas con la planificación de tareas, el mantenimiento preventivo y la optimización de los recursos disponibles. La participación de la UTN le dio además un respaldo técnico a la propuesta, en un área especialmente sensible para un distrito con una amplia extensión territorial y una fuerte dependencia de la conectividad vial para la producción y el movimiento cotidiano de vecinos.

El objetivo, según se informó, es avanzar hacia una gestión más ordenada y profesionalizada del sistema de caminos, con personal mejor preparado para responder a las necesidades que se presentan en cada sector.

La iniciativa se suma así a las acciones que el Municipio viene impulsando para fortalecer sus equipos operativos y mejorar la prestación de servicios en todo el distrito, con eje en tres conceptos: capacitación, planificación y continuidad del trabajo vial.