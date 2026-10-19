Puan, al rojo vivo: sospechas de una “topo” en el gobierno de Reyes, Malena Simón Tiecher en la mira y el armado de Mombelli bajo la lupa

(Por Ciudad Noticias): La salida de la directora de Gobierno quedó vinculada a una denuncia por filtraciones de información municipal hacia el entorno del exsecretario Franco Mombelli. Rafael Tetilla reunió a unos 40 o 50 empleados para explicar lo sucedido y recibió un pedido concreto: que también se informe públicamente. Una advertencia atribuida a Chapa Albornoz, el almuerzo político con Héctor Gay y un audio que involucra al periodista Mario Goy completan una controversia que sacude al distrito vecino.

En Puan, una nueva controversia política instaló una pregunta que el gobierno de Diego Reyes deberá responder con claridad: ¿qué información salió del Municipio y cómo terminó, según la denuncia que llegó a Ciudad Noticias, en manos de personas vinculadas con el armado opositor de Franco Mombelli? El centro del conflicto es Malena Simón Tiecher, directora de Gobierno y funcionaria de confianza del Ejecutivo, señalada por fuentes de este medio como responsable de transmitir información interna mientras continuaba desempeñando sus funciones.

Las fuentes que dieron cuenta del episodio sostienen que el oficialismo logró comprobar internamente esa conducta. Ciudad Noticias no accedió todavía a las constancias de esa comprobación, pero la información recibida vincula directamente el caso con la revisión de la continuidad de Simón Tiecher. La modalidad definitiva de su salida, presentada en la última información como una renuncia, requiere confirmación mediante el acto administrativo correspondiente.

La situación adquiere especial importancia por las responsabilidades de la funcionaria. Simón Tiecher conocía el funcionamiento de distintas áreas municipales y ocupaba una posición que exigía confianza institucional. La acusación no se refiere a una discrepancia política, sino a la utilización de información obtenida mediante un cargo público para beneficiar a personas ajenas al gobierno.

La reacción del Ejecutivo tuvo un episodio concreto entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. El secretario de Hacienda, Rafael Tetilla, reunió a aproximadamente 40 o 50 trabajadores de diferentes dependencias para informarles sobre lo ocurrido con Simón Tiecher y explicar la posición de la administración de Reyes.

Durante esos encuentros, según la información recibida por Ciudad Noticias, algunos empleados expresaron una respuesta que resume la necesidad de dar explicaciones a toda la comunidad: “Está bárbaro que nos informe, pero deben hacerlo público”.

La frase dejó planteada una exigencia razonable. Si la administración detectó una conducta que considera incompatible con las obligaciones de una funcionaria, corresponde que informe qué decisión adoptó y cuáles fueron sus fundamentos, sin divulgar información protegida ni afectar las actuaciones que pudieran corresponder.

En esta secuencia también aparece Sergio Horacio “Chapa” Albornoz, presidente del Concejo Deliberante y dirigente de La Libertad Avanza. Según los trascendidos recogidos por Ciudad Noticias en el ámbito legislativo, Albornoz tomó conocimiento de que Simón Tiecher estaba transmitiendo información a Mombelli y trasladó la advertencia a un alto funcionario del oficialismo. Esa intervención todavía necesita corroboración directa con sus protagonistas, pero los más cercanosa todas las partes, coinciden que fue tal.

La historia también conduce a Franco Mombelli, quien pasó de integrar el gabinete de Reyes a desarrollar un espacio político diferenciado. Su recorrido por las administraciones de Horacio López, Facundo Castelli y el actual intendente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que no requiere una larga biografía para formularse: ¿qué diferencias políticas explican sus sucesivos acercamientos y rupturas con los gobiernos de los que formó parte?

Tras dejar la Secretaría de Gobierno en enero, Mombelli comenzó a ampliar sus contactos. En septiembre, Ciudad Noticias publicó detalles de un almuerzo dominical realizado en la casa de su padre, sobre la calle Alem de Puan, con la presencia de Héctor Gay, exintendente de Bahía Blanca y actual diputado provincial de La Libertad Avanza.

Aquel encuentro tuvo su costado anecdótico: un lechón, pocas sillas y un grupo reducido de participantes. Pero su importancia estuvo en la presencia de Gay y en las conversaciones políticas alrededor de Mombelli. La reunión abrió interrogantes sobre una eventual construcción electoral para 2027 y sobre su relación con el sector libertario que tiene a Albornoz entre sus principales representantes locales.

En las versiones sobre esos contactos también aparece Sergio Roppel, exsecretario del Interior municipal. Su conocimiento de la estructura administrativa y territorial de Puan constituye un antecedente relevante, aunque su intervención concreta en los encuentros mencionados todavía requiere confirmación.

El escenario se completa con la salida de Diego Maldonado, quien ocupó la Dirección de Turismo, Cultura y Deportes y había integrado anteriormente la gestión de Castelli. Su alejamiento en marzo forma parte de los movimientos ocurridos durante el año, pero no existen elementos que permitan atribuirle participación en la filtración denunciada.

Otro protagonista que volvió a quedar bajo atención es Mario Goy, periodista vinculado con Radio Récord de Puan. Ciudad Noticias recibió un audio atribuido al comunicador, en el que el interlocutor comienza dirigiéndose a una persona llamada Franco y relata conversaciones con comerciantes de Darregueira.

En ese mensaje, la valoración sobre las posibilidades electorales de Reyes resulta contundente: “Cero chance, cero chance”. También se sostiene que el intendente tiene a los clubes en contra.

La grabación aporta un elemento concreto al debate sobre las conversaciones políticas del periodista. No demuestra, sin embargo, que el destinatario sea Mombelli ni que Goy haya recibido información municipal de Simón Tiecher. Su autenticidad y contexto completo deben verificarse antes de atribuirle una intervención mayor.

El caso tampoco puede analizarse sin recordar que Ciudad Noticias ya publicó investigaciones sobre controversias anteriores relacionadas con Goy. Entre ellas, la difusión fragmentada de otro audio y las discusiones posteriores en el Concejo Deliberante. La documentación examinada entonces mostró que el periodista también había mantenido contrataciones de difusión institucional con el Municipio durante la gestión Reyes.

Esos antecedentes no impiden ejercer una crítica periodística al gobierno, pero hacen relevante la transparencia sobre eventuales conflictos de intereses. Una cosa es informar y opinar sobre la política local; otra, participar en estrategias partidarias que después son presentadas ante la audiencia como coberturas independientes. Para establecer si ocurrió esto último hacen falta elementos adicionales.

La situación de Silvina Tiecher, concejal y madre de Malena Simón Tiecher, también genera atención política. Su parentesco, sin embargo, no acredita conocimiento ni participación en los hechos atribuidos a su hija. Tampoco un eventual cambio futuro de bloque constituiría por sí solo prueba de esa intervención.

El conflicto deja dos cuestiones centrales. La primera es institucional: el gobierno de Reyes debe establecer las responsabilidades que correspondan y comunicar la resolución sobre Simón Tiecher. La segunda es política: Mombelli desarrolla nuevos contactos después de haberse alejado de distintas administraciones, mientras las conversaciones atribuidas a Goy y la advertencia atribuida a Albornoz requieren explicaciones de sus protagonistas.

Las reuniones de Tetilla muestran, según la información obtenida por Ciudad Noticias, que el Ejecutivo llevó el asunto a sus trabajadores. El pedido de esos mismos empleados señala cuál debería ser el paso siguiente: una explicación pública sobre lo comprobado y las decisiones adoptadas.

Porque disputar políticamente a Reyes desde la oposición es legítimo. Utilizar indebidamente información municipal para esa disputa, si la acusación queda acreditada, es algo completamente distinto. Y en una historia atravesada por reuniones privadas, cambios de alianzas y audios, lo decisivo no será quién consiga instalar la versión más ruidosa, sino quién pueda demostrar lo que ocurrió.