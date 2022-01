Provincia le resta importancia a contar los infectados y pide enfocarse en los casos graves

El ministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que empezó a perder sentido el conteo de casos diarios de coronavirus y pidió priorizar estrategias para detectar a los enfermos graves para que puedan ser sometidos a tratamientos eficaces. “No falta mucho para que empiecen a descender los casos, pero no me resulta lo más importante”, aseguró en declaraciones radiales al ser consultado sobre el aumento de infecciones detectado en las primeras semanas del 2022. Asimismo, remarcó que «en este contexto, deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos; lo importante es encontrar los graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia”. Kreplak detalló que el protocolo bonaerense indica que las personas contagiadas con factores de riesgo pueden ser tratadas con el suero de plasma convaleciente. Mientras que para los internados graves hay medicaciones antivirales que pueden ser efectivas si se utilizan en los primeros días de la enfermedad. “El eje principal es poder encontrar los casos graves para que pueden evolucionar a tiempo y no tanto contar los casos día a día como pasaba antes cuando había una correlación directa entre los infectados y los internados”, subrayó. De esa forma, consideró que ese fenómeno es una consecuencia del avance de la campaña de vacunación: «Los vacunados tienen 6 veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal y empieza a perder sentido contar los casos diarios», insistió. Cuál es el número actual de contagios El Ministerio de Salud difunde todas las tardes un parte de situación que especifica la cantidad de contagios y muertes registradas en las últimas 24 horas en todo el país. Generalmente, esos datos sufren ciertos retrasos con respecto a la fecha real en que se concretaron los casos o los fallecimientos en virtud de diferentes situaciones vinculadas a la carga de datos. De acuerdo a esas estadísticas oficiales, desde el inicio de la pandemia en la Argentina se registraron 7.318.305 contagios y 118.420 muertes.