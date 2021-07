Provincia analiza prohibir el ingreso a bares y restaurantes a los que no estén vacunados

Al ser consultado por esta restricción que se tomó en Francia, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, admitió que “es una posibilidad que estamos estudiando”. “Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires”, explicó en referencia a la vacunación.

El ejecutivo de la provincia de Buenos Aires considera la posibilidad de impedir la entrada a bares y restaurantes a quienes todavía no estén vacunados.

Aunque desde el Gobierno bonaerense reconocieron que “es una posibilidad”, cabe resaltar que la normativa vigente, con vencimiento al 6 de agosto, no permite implementar ese tipo de medidas.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, admitió que “es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo vemos como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente”.

En este sentido, es menester destacar que la medida que ahora está en discusión, fue planteada en similares términos a nivel internacional por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante la baja aceptación de la vacunación voluntaria en la población.

En ese plano, Bianco precisó que la situación en territorio bonaerense “no es un problema masivo”, como si lo ha sido en el país europeo. “Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”, aseveró.

FUENTE: LA TECLA