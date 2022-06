Proponen sacarle diputados y senadores a la Sexta Sección Electoral

Diputados del frente Juntos presentaron un proyecto para modificar la composición de las regiones electorales en la provincia de Buenos Aires y que, entre otras cuestiones, establece la quita de varias bancas en las cámaras Alta y Baja para la Sexta Sección Electoral.

Según establece el texto, que ya fue ingresado en Diputados, la Sexta perdería dos senadores y tres diputados, de los seis y once que actualmente posee. Como curiosidad, si bien el partido de Tres Lomas no figura en nuestra sección en el nuevo proyecto, tampoco lo hace en otras secciones, por lo que se entiende que no fue incluido por error.

Otra de las modificaciones que se plantean es que quienes pretendan ser legisladores provinciales deban tener domicilio en la sección a la que pretenden representar. En la Sexta, esto hubiera evitado, por ejemplo, la elección del senador Juan Manuel Pignocco (2015-2019, Frente para la Victoria), de Santa Fe; del diputado Néstor Adrián Résico (2017-2021, Cambiemos), quien era de Haedo, Buenos Aires, y del actual diputado Guillermo Castello (2021-2025), de Avanza Libertad, quien habita en Mar del Plata. Incluso, los dos primeros nunca aparecieron en la Sexta ni dieron señales de gestión.

Walter Carusso, Gustavo Posse y Martín Domínguez Yelpo.

“Creemos que, si a los ciudadanos se les exige votar en el lugar en el que tienen fijado su domicilio, sería justo que los candidatos también cumplan con el mismo requisito”, señala el texto presentado por los diputados Walter Carusso y Martín Dominguez Yelpo, que responden al intendente radical de San Isidro, Gustavo Posse.

El proyecto de modificación de la Ley Nº 5.109 establece que “la falta de actualización de los datos demográficos arrojados por los censos ha dejado al descubierto una injusta y desbalanceada representatividad que debe ordenarse y modificarse cuanto antes”.

La cantidad de senadores y diputados provinciales se mantendría: 46 y 92, respectivamente. Sí se cambiarían algunas cantidades: la Primera pasaría de 8 senadores y 15 diputados, a 11 y 20; la Segunda perdería representantes, yendo de los 5 y 11 actuales a 3 y 8, y la Tercera sumaría bancas, pasando de 9 y 18 a 12 y 21.

En tanto, la Cuarta restaría representantes, ya que de los 7 senadores y 14 diputados actuales bajaría a 3 y 8; la Quinta sería la única que mantendría sus números, con 5 y 11; la Séptima, por su parte, sumaría un diputado, quedando con 3 senadores y 7 diputados, mientras que la Octava sumaría bancas, pasando de 3 y 6 a 5 y 9.

El proyecto también prevé modificar la composición de esta última -que pasaría a denominarse Sección Capital-, donde a la La Plata se sumarán Ensenada, Berisso, Punta Indio, Magdalena y Coronel Brandsen.

“Si nos guiamos por la Constitución Provincial, como debe ser, la actual composición ha quedado obsoleta porque la representación de los habitantes no es equitativa a la cantidad de vecinos que tiene cada sección electoral”, afirmó Carusso.

La Sexta Sección Electoral está compuesta de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Salliqueló, Pellegrini, Tres Lomas, Laprida, Daireaux, General La Madrid, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Saavedra, Tornquist y Bahía Blanca.

La nueva composición, se explica, pasaría a aplicarse en forma inmediata en las próximas elecciones.

“Lo que planteamos es cumplir con lo que dice la Constitución provincial, que establece que la representación política debe estar ejercida a partir de la cantidad de población y actualizada de acuerdo a los movimientos demográficos que muestren los censos. Por supuesto, lo que se establece en este proyecto queda sometido a las modificaciones que surjan de los datos del último censo”, agregó el legislador.

FUENTE: LA NUEVA