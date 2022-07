Priscila es entrerriana, sueña con ser vedette y su referente es Adabel Guerrero.

(Por Ciudad Noticias): Hoy, conocerás a una joven de 25 años que tiene muy claro todo, ya sea en lo laboral como también, en la intimidad.

A su corta edad, la rubia entrerriana, no se ha privado de nada, tal es así, que aseguró haber estado con más hombres a la vez y detalló como fue el final cada uno de los afortunados sobre su b***.

En cuanto a las cosas insólitas que le ocurrieron, dijo que a través de Instagram, recibía oferta de dinero a cambio de sexo por parte de «amigos» de su pareja. Por ultimo, aseguró que estudió para bailarina y que su gran referente es la espectacular Adabel Guerrero.

*EN PRINCIPIO, GRACIAS POR PERMITIR QUE TE ENTREVISTEMOS. ¿QUÉ TE SEDUJO SER LA “CHICA DE LA SEMANA”?

-Veía las chicas que iban subiendo semana a semana, estaba que me animaba y que lo iba hacer, hasta que decidí.

*¿DE DÓNDE SOS, CUANTOS AÑOS TENES Y CUÁLES SON TUS MEDIDAS?

-Soy una persona de mente abierta, y me gusta que hablar y mostrar sea cada vez menos tabú.

Soy entrerriana y tengo 25 años.

*NOS COMENTABAS EN PRIVADO QUE TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA Y SER VEDETTE, ¿CUÁNDO TE PICÓ ESE BICHITO DE LLEGAR A PISAR LAS TABLAS UN DÍA?

-Respecto al tema de ser vedette, siempre fue un sueño desde muy chica, soy bailarina de danzas árabes. De chiquita, amo los escenarios. Conozco varias famosas bailarinas porque hice seminarios de bailes.

*¿TENES ALGUNA REFERENTE DE NUESTRO PAÍS?, TE LO CONSULTO PORQUE TENEMOS FAMOSAS MUY TALENTOSAS, COMO SILVINA ESCUDERO, NOELIA MARZOL, ADABEL GUERRERO, MÓNICA FARRO, ENTRE OTRAS.

-Admiro mucho a la diosa de Adabel Guerrero.

*VENDES CONTENIDOS PARA ADULTOS, ¿CUÁNTO HACE QUE INICIASTE?

-Empecé hacerlo con mucha intriga, vivo en una ciudad chica y siempre estaba eso del que dirán. Pero un día me animé y probé, me sorprendió porque en menos de un mes ya había superado $200.000 en ganancias. Ahora me gusta, soy más abierta y juego más en las fotos.

*PREGUNTARTE QUE ES LO QUE MÁS TE HALAGAN, ES UNA OBVIEDAD PORQUE VIMOS UNA DELANTERA IMPONENTE, PERO, ¿QUÉ OTRA PARTE DE TU CUERPO SE LLEVA TODOS LOS ELEOGIOS?

-Además de mis pechos también tengo una cola grande y cintura chiquita, me dicen tengo cuerpo como las latinas.

*LO MÁS LOCO CON LO QUE TE ENCONTRASTE EN INSTAGRAM POR PARTE DE UN SEGUIDOR.

-Lo más loco que llegué a encontrar por parte de seguidores ha sido amigos de mi ex ofreciendo dinero a cambio sexo.

*NOTE QUE USAS CALZAS Y NO LE TEMES A NADA, SABES LLEVARLAS MUY BIEN AJUSTADAS Y MARCA TODO, CUANDO DIGO TODO, ES TODO. ¿SENTIS LA MIRADA DE LOS HOMBRES EN TU ZONA MÁS INTIMA?, ¿TE EXITA ESO, O TE DA LO MISMO?

-Amo usar calzas y me gusta provocar, ja,ja. Me gusta que me miren.

*SI LLEGARA UNA IMPORTANTE PRODUCTORA DEL CINE PARA ADULTO DE EXTRANJERO, Y TE OFRECE MUCHOS DOLARES PARA FILMAR CON CINCO MORENOS MUY DOTADOS, ¿ACEPATRIAS?

-Sí, haría cine para adultos con una buena propuesta paga por dólares y también filmaría con cinco morenos, no tendría drama.

*¿CUÁNTO IMPORTA LA BILLETERA Y EL TAMAÑO?

-Me gusta que el hombre tenga dinero y que cumpla mis caprichos. El tamaño no me importa mucho.

*¿TE TOCÓ ALGUNO QUE TE HAYA SORPRENDIDO?, ¿Cuánto CREES QUE MEDIA?

-Estuve una vez con un hombre grande, jaja, uno de 50 y me sorprendió en todo en sentido.

*TODOS DEBEN PEDIR TERMINAR SOBRE LAS LOLAS, PERO VOS, ¿PREFERIS AHÍ, O EN LA CARA Y BOCA?

-Me gusta y me calienta mucho que me terminen en las lolas-

*¿A QUÉ FAMOSA INCORPORARÍAS A UN TRÍO?

-Amo a la China Suárez, así que la invitaría a un trío.

*¿ALGUNA VEZ, MÁS DE DOS O TRES HOMBRES TERMONARON SOBRE TU CARA O BOCA?

-Habrán sido más de diez hombres juntos y me trague todo.

*QUÉ TE GUSTARÍA AGREGAR PARA CERRAR LA ENTREVISTA.

-Ofrezco contenidos eróticos en la plataforma cafecitos Y con mi Instagram por privado https://cafecito.app/prisciladaianaiman

Instagram https://www.instagram.com/prisciladaiianaiman/